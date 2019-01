Copa do Nordeste: tabela, premiação e onde assistir ao torneio

Começa nesta terça-feira a Copa do Nordeste, torneio disputado pelos principais clubes da região e que terá clássicos estaduais praticamente em toda a rodada. Fortaleza, de Rogério Ceni, Ceará, Bahia e CSA são os participantes da Série A do Brasileiro. O torneio dará uma boa premiação aos times.

A competição terá dois grupos: O Grupo A é formado por Altos-PI, CRB-AL, Fortaleza-CE, Salgueiro-PE, Sampaio Corrêa-MA, Santa Cruz-PE, Sergipe-SE e Vitória. Já o Grupo B conta com ABC, Bahia, Botafogo-PB, CSA-AL, Ceará-CE, Confiança-SE, Moto Club-MA e Náutico-PE.

A Copa do Nordeste começa com três jogos nesta terça-feira: Náutico x Fortaleza, Botafogo x Santa Cruz e CSA x Vitória. Na quarta-feira, duas partidas serão realizadas: ABC x Sergipe e Moto Club x Altos e na quinta-feira o encerramento da primeira rodada se dá com os confrontos entre Ceará x Sampaio Corrêa e Confiança x Salgueiro.

Qual o valor do prêmio da Copa do Nordeste?

Campeão : R$ 1 milhão

: R$ 1 milhão Vice : R$ 500 mil

: R$ 500 mil 3º e 4º : R$ 375 mil

: R$ 375 mil 5º ao 8º : R$ 300 mil

: R$ 300 mil Eliminados na fase de grupos: depende do ranking da CBF

Quanto cada clube vai receber por disputar a Copa do Nordeste:

Os clubes terão valores diferenciados para participar do torneio. O critério foi a classificação dos clubes no ranking da CBF. A lista ficou assim:

Santa Cruz, Bahia, Vitória e Ceará: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões ABC, CRB, Náutico e Sampaio Corrêa : R$ 1,5 milhão

: R$ 1,5 milhão Botafogo-PB, Fortaleza, Salgueiro e Sergipe: R$ 1 milhão

R$ 1 milhão Altos, CSA, Sergipe e Moto Club: R$ 510 mil

Onde assistir a Copa do Nordeste?

A competição terá transmissão da FOX Sports, na TV fechada, e também do SBT, que irá passar os jogos para as praças do Nordeste.

Primeira rodada da Copa do Nordeste

Terça-feira

Náutico x Fortaleza

CSA x Vitória

Botafogo x Santa Cruz

Quarta-feira

ABC x Sergipe

Bahia x CRB

Moto Club x Altos

Quinta-feira

Ceará x Sampaio Corrêa

Confiança x Salgueiro