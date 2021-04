Copa do Nordeste terá primeira transmissão em Libras do futebol brasileiro

Fortaleza e Bahia fazem um jogo histórico neste sábado, 3, pela Copa do Nordeste. Mas muito mais pelo que vai acontecer fora de campo do que dentro dele. Nas redes sociais do tricolor baiano, em paralelo à transmissão do jogo pelo SBT Nordeste e pelo serviço de streaming Nordeste FC, será realizada a primeira transmissão na Língua Brasileira de Sinais (Libras) do futebol brasileiro.

Nas contas do Bahia no Facebook, Instagram e YouTube, dois intérpretes de Libras vão comentar os principais lances em tempo real, com o apoio do comentarista Paulo Jamelli, ex-atacante do São Paulo e do Santos. “Nosso objetivo é que as pessoas surdas que usam Libras possam acessar esse conteúdo pelo celular enquanto assistem ao jogo, na TV ou em algum outro dispositivo, e assim ter uma experiência inédita como torcedores”, diz Lênin Franco, gerente de marketing do Bahia.

Leia Também Jogo entre Ceará e CSA pela Copa do Nordeste se torna o primeiro a ser transmitido pelo TikTok

"A intenção é que esse projeto possa evoluir e ser replicado, não só pelo Bahia como por outros times do Brasil, até que se torne algo natural e presente na transmissão de cada vez mais campeonatos”, afirma Rafael Pitanguy, VP de Criação da VMLY&R, agência-parceira do Bahia na idealização do projeto.

Estima-se que o Brasil hoje tenha 10 milhões de deficientes auditivos. De 70% a 80% deles se comunicam prioritariamente por Libras. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 500 milhões de pessoas apresentam algum grau de surdez.