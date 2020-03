Copa do Nordeste vai para a última rodada com Bahia e Fortaleza já classificados

A Copa do Nordeste terá no próximo fim de semana a rodada final da primeira fase e a definição das últimas vagas dos participantes nas quartas de final. Após a disputa de sete dos oito jogos previstos para a fase inicial, a competição tem como clubes garantidos nas próximas fases os favoritos Fortaleza e Bahia, donos das melhores campanha da competição até agora.

Os dois tricolores garantiram a presença na fase seguinte ao ganharem os compromissos de sábado. Em Natal, o Bahia bateu o América por 2 a 0. No mesmo dia, no Recife, o atual campeão Fortaleza fez 3 a 0 no Náutico e também confirmou a classificação. No próximo sábado, os times dois voltam a campo dentro de casa para encerrarem participação na primeira fase.

Recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport vive fase mais complicada na competição. A equipe pernambucana perdeu no domingo por 2 a 1 para o Ceará e agora dependerá de outros resultados. Para se classificar, o time rubro-negro precisa ganhar do Confiança-SE, na Ilha do Retiro, e torcer por tropeços ou do Botafogo-PB ou do ABC. Ambos vão jogar como mandante.

No outro grupo, o B, a situação é bem mais equilibrada. Nenhum time está matematicamente classificado. O líder, o Confiança-SE, depende de um empate contra o Sport no Recife para avançar. Quem está em situação mais cômoda é também o Vitória, que viaja até João Pessoa para enfrentar o Botafogo. As outras vagas virão da disputa equilibrada entre Náutico, Ceará e Santa Cruz. Todos vão jogar fora de casa no sábado.

A Copa do Nordeste tem como grande atrativo valer uma vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil, fora a premiação. Ao longo do torneio e de acordo com o êxito nas fases preliminares, o campeão pode embolsar cerca de R$ 3,87 milhões. Ao todo, a competição distribui R$ 34,3 milhões em prêmios aos participantes.