Copa do Rei tem chave com Real, Barcelona e Atlético de Madri

Um sorteio realizado nesta sexta-feira definiu os confrontos do mata-mata da Copa do Rei e deixou Real Madrid, atual campeão do torneio, Barcelona e Atlético de Madrid do mesmo lado da chave. Assim, as três grandes potências da Espanha na atualidade poderão se cruzar de forma precoce na competição e apenas uma destas equipes poderá figurar na decisão.

Para completar, o sorteio definiu que Real e Atlético poderão se cruzar já nas oitavas de final se confirmarem favoritismo em confrontos diante de times da terceira divisão espanhola. A equipe de Cristiano Ronaldo terá pela frente o Cornellá, enquanto os atuais campeões nacionais enfrentarão o Hospitalet.

O Barcelona, por sua vez, irá estrear na Copa do Rei contra outro time da terceira divisão do país: o Huesca. Caso passe pelo modesto adversário, a equipe catalã enfrentará nas oitavas de final o ganhador do confronto entre Valladolid e Elche. E, se também avançar diante de uma destas equipes, o time de Lionel Messi e Neymar poderá encarar Real ou Atlético de Madrid nas quartas de final.

Essa primeira fase de mata-mata da Copa do Rei terá seus jogos disputados nos dias 3 e 17 de dezembro, exceto os confrontos entre Real e Cornella, que serão em 29 de outubro e 3 de dezembro por causa da participação do time madrilenho no Mundial de Clubes da Fifa, também marcado para o último mês do ano.

Confira todos os confrontos do mata-mata da Copa do Rei:

Huesca x Barcelona

Cornellá x Real Madrid

Hospitalet x Atlético de Madrid

Alcoyano x Athletic Club

Cádiz x Villarreal

Oviedo x Real Sociedad

Sabadell x Sevilla

Alavés x Espanyol

Albacete x Levante

Las Palmas x Celta

Betis x Almería

Valladolid x Elche

Rayo Vallecano x Valencia

Getafe x Eibar

Granada x Córdoba

La Coruña x Málaga