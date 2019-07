Copa dos Campeões Internacionais: onde assistir, times, regulamento e mais informações

A Copa dos Campeões Internacionais chega em sua sétima edição nesta temporada e mais uma vez aparece como uma das principais competições de pré-temporada entre os clubes europeus. A edição deste começa no dia 16 de julho e vai até 10 de agosto e terá jogos nos Estados Unidos, China, Singapura, País de Gales, Londres e Suécia. Milan, Juventus, Real Madrid e Manchester United estão entre alguns dos grandes clubes participantes da competição.

O Estado apresenta quais são os clubes que irão participar da competição, onde serão disputados os jogos, onde assistir as partidas e demais informações.

ONDE ASSISTIR A COPA DOS CAMPEÕES INTERNACIONAIS

O torneio terá transmissão ao vivo pela TV Record, Record News, Fox Sports e pelo Play Plus.

QUAIS CLUBES PARTICIPAM DA COPA DOS CAMPEÕES INTERNACIONAIS

Arsenal (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra)

Tottenham (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Fiorentina (Itália)

Inter de Milão (Itália)

Milan (Itália)

Juventus (Itália)

Real Madrid (Espanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Chivas Guadalajara (México)

ONDE SERÁ A COMPETIÇÃO?

A competição será em seis países: Inglaterra, Suécia, Estados Unidos, País de Gales, China e Singapura.

REGULAMENTO DA COPA DOS CAMPEÕES INTERNACIONAIS

As equipes estão todas em um grupo único e cada uma fará três jogos. O vencedor no tempo normal ganha três pontos e o derrotado zero. Se o jogo acabar empatado, a decisão será nos pênaltis e o vencedor leva dois pontos, enquanto o derrotado fica com um. Ate 2017, o torneio era dividido em sedes e havia dois ou três campeões, dependendo do ano.

LISTA DE CAMPEÕES DA COPA DOS CAMPEÕES INTERNACIONAIS

2013: Real Madrid (campeão da América do Norte e Europa)

2014: Manchester United (campeão da América do Norte e Europa)

2015: Paris Saint-Germain (campeão da América do Norte e Europa), Real Madrid (Austrália) e Real Madrid (China)

2016: Paris Saint-Germain (campeão da América do Norte e Europa), Juventus (Austrália)

2017 Barcelona (campeão da América do Norte e Europa) e Inter de Milão (Singapura)

2018 Tottenham

TABELA DE JOGOS*

* horários de brasília

16/7 - 22h Fiorentina x Chivas Guadalajara

17/7 - 0h Arsenal x Bayern de Munique

20/7 - 8h30 Manchester United x Inter de Milão

20/7 - 17h Benfica x Chivas Guadalajara

20/7 - 7h Arsenal x Fiorentina

20/7 - 4h Bayern de Munique x Real Madrid

21/7 - 8h30 Juventus x Tottenham

23/7 - 20h Real Madrid x Arsenal

23/7 - 22h Bayern de Munique x Milan

23/7 22h Chivas Guadalajara x Atlético de Madrid

24/7 8h30 Juventus x Inter de Milão

24/7 9h Fiorentina x Benfica

25/7 8h30 Tottenham x Manchester United

26/7 20h30 Real Madrid x Atlético de Madrid

28/7 16h Milan x Benfica

3/8 13h30 Manchester United x Milan

4/8 11h Tottenham x Inter

10/8 13h Atlético de Madrid x Juventus