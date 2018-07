Copa dos Campeões: Napoli recebe Manchester City na briga por uma vaga

NAPOLI, Itália - Rivais diretos na briga pela segunda vaga do Grupo A da Copa dos Campeões, Napoli e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira na Itália. Os ingleses ocupam a segunda colocação com sete pontos e os italianos têm cinco - o líder é o Bayern de Munique, com dez. Todos os ingressos foram vendidos. O City lidera o Campeonato Inglês e o Napoli, com um jogo a menos, é nono colocado no Italiano.

Os dois times apostam alto em seus atacantes. Os italianos confiam em Edinson Cavani e os ingleses em Mario Balotelli.

Outro destaque da rodada é Manchester United contra Benfica, no Old Trafford. As duas equipes ainda não estão garantidas na fase mata-mata do torneio e o jogo desta terça-feira é decisivo. Quem perder pode ficar em situação delicada, enquanto um empate deixa ambos com a classificação ameaçada.

Tudo dependerá da outra partida do Grupo C: o Basel recebe o Otelul Galati e, se vencer, segue na briga por uma das duas vagas.

Manchester e Benfica dividem a liderança com 8 pontos. O Basel é o 3.º, com 5, e o Otelul ainda não pontuou. Depois dos jogos de hoje, restará mais uma rodada, nos dias 6 e 7 de dezembro.

Além do ótimo retrospecto em Old Trafford (sofreu apenas uma derrota nos últimos 34 jogos disputados em casa pela Copa dos Campeões), o Manchester conta com a força do artilheiro Rooney. O atacante reclamou de dores musculares após o jogo contra o Swansea, sábado, pelo Campeonato Inglês, mas teve a escalação confirmada ontem pelo técnico Alex Ferguson.

"Temos de vencer porque é importante evitar nas oitavas de final os adversários mais fortes", disse Ferguson.

Pelo regulamento, os líderes dos grupos enfrentam os segundos colocados - os confrontos são definidos por sorteio.

O Manchester vive uma ótima fase. A equipe vem de uma sequência de cinco vitórias - neste período não sofreu nenhum gol. "Temos conseguido praticar um bom futebol e, o mais importante, temos controlado os jogos", comemora Ferguson.

NO SANTIAGO BERNABÉU

Líder isolado do Grupo D, o Real Madrid recebe o Dínamo Zagreb. A equipe de José Mourinho tem até agora uma campanha impecável. São quatro vitórias em quatro rodadas, com dez gols marcados e nenhum sofrido. Machucados, Arbeloa, Marcelo e Kaká não jogam. Poupado, Xabi Alonso será substituído por Diarra.

Um empate basta para o Real garantir a liderança. "Nos falta um ponto para não dependermos de nada e sermos os primeiros do grupo. Não sabemos se isso vai nos ajudar ou não no sorteio das oitavas, mas ser primeiro normalmente é bom", disse Mourinho.