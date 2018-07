Copa dos Campeões terá Barcelona x Milan e Manchester United x Real

NYON - O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa dos Campeões foi realizado nesta quinta-feira, em Nyon, na Suíça, e definiu a realização de dois grandes clássicos do futebol europeu. Em um deles, o Barcelona irá reencontrar o Milan, enquanto em outro o Manchester United medirá forças com o Real Madrid.

Eliminado pelo Chelsea na semifinal da edição passada da competição, o Barça terá pela frente o mesmo rival italiano que despachou nas quartas de final, antes de cair diante do clube inglês. Já o Real Madrid não terá vida fácil para seguir em frente no torneio, até porque terá de fazer o jogo de volta das oitavas de final na Inglaterra, pois o Manchester realizou melhor campanha na fase de grupos.

Já as outras 12 equipes que participaram do sorteio promovido pela Uefa nesta quinta não podem reclamar do destino que as bolinhas apanhadas nos potes os reservou para o primeiro mata-mata desta Copa dos Campeões.

Finalista da edição anterior da competição, o Bayern de Munique enfrentará o Arsenal, que atravessa momento ruim, e o time alemão ainda terá a vantagem de atuar em casa na partida de volta. A Juventus, por sua vez, irá encarar o Celtic, que chegou a superar o Barcelona em um jogo na Escócia, na primeira fase desta Copa dos Campeões, e agora tentará surpreender o favoritismo da equipe italiana.

Novo rico do futebol europeu, o Paris Saint-Germain fugiu de encarar um gigante já nas oitavas de final. O time enfrentará o Valência no jogo de ida, na Espanha, antes de decidir uma vaga por um lugar nas quartas na capital francesa.

Os outros três duelos definidos nesta quinta, tidos como bem equilibrados, serão os seguintes: Galatasaray x Schalke 04, Porto x Málaga e Shakhtar Donetsk x Borussia Dortmund. Neste último deles, o time alemão lutará para justificar a boa campanha realizada na primeira fase, na qual deixou em segundo lugar de seu grupo o poderoso Real Madrid. A equipe ucraniana, porém, se classificou às oitavas ao brilhar em uma chave que contou com o Chelsea, atual campeão, eliminado já na fase de grupos.

Os jogos de ida das oitavas de final serão realizados nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro, enquanto os de volta estão agendados para 5, 6, 12 e 13 de março. O sorteio dos duelos das quartas de final ocorrerá logo em seguida, em 15 de março.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa dos Campeões:

Jogos de ida

12/2

Celtic x Juventus

Valencia x Paris Saint-Germain

13/2

Shakhtar Donetsk x Borussia Dortmund

Real Madrid x Manchester United

19/2

Arsenal x Bayern de Munique

Porto x Málaga

20/2

Milan x Barcelona

Galatasaray x Schalke 04

Jogos de volta

5/3

Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk

Manchester United x Real Madrid

6/3

Juventus x Celtic

Paris Saint-Germain x Valencia

12/3

Schalke 04 x Galatasaray

Barcelona x Milan

13/3

Bayern de Munique x Arsenal

Málaga x Porto