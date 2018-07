Copa dos Campeões terá duelos entre italianos e ingleses

NYON - O sorteio realizado nesta sexta-feira em Nyon, na sede da Uefa, definiu que as oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa terão dois duelos entre equipes da Itália e da Inglaterra. O Napoli vai encarar o Chelsea, enquanto o Milan medirá forças com o Arsenal.

Os jogos de ida desses confrontos serão disputados na Itália, com os duelos de volta sendo na Inglaterra, já que Chelsea e Arsenal terminaram a fase de grupos da Copa dos Campeões na liderança das respectivas chaves. O duelo entre Milan e Arsenal aconteceu nas oitavas de final da Copa dos Campeões na temporada 2007/2008, com o time inglês avançando na competição.

Os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona se deram bem no sorteio e escaparam de rivais mais tradicionais, como o Milan. O Real Madrid, que venceu todos os seis jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, vai encarar o CSKA Moscou. Já o Barcelona, atual campeão do torneio, terá o Bayer Leverkusen como adversário das oitavas de final.

O Lyon vai enfrentar o cipriota Apoel, principal surpresa da fase de grupos ao terminar em primeiro lugar na sua chave. O Bayern de Munique, que sediará no seu estádio a decisão da Copa dos Campeões, duelará com o suíço Basel, responsável pela surpreendente eliminação do Manchester United. Já a Inter de Milão, campeã do torneio na temporada 2009/2010, medirá forças com o Olympique de Marselha, enquanto o Benfica vai encarar o Zenit, da Rússia.

As partidas de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões serão disputados nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2012. Já os duelos de volta estão programados para 6, 7, 13 e 14 de março. Dois dias depois, a Uefa realizará o sorteio das quartas de final da competição.

A final da edição 2011/2012 da Copa dos Campeões está marcada para o dia 19 de maio e será disputada na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Confira os confrontos das oitavas de final do torneio:

Lyon x Apoel

Napoli x Chelsea

Milan x Arsenal

Basel x Bayern de Munique

Bayer Leverkusen x Barcelona

CSKA Moscou x Real Madrid

Zenit x Benfica

Olympique de Marselha x Inter de Milão