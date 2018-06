‘Copa Extra’ traz conteúdo exclusivo direto da Rússia

O Estado estreia nesta sexta-feira o Copa Extra e amplia a sua cobertura do Mundial da Rússia. O torcedor poderá baixar diariamente edições extras por meio do aplicativo Estadão Jornal Digital e contará com matérias exclusivas. Todo o conteúdo poderá ser acessado por tablet, smartphone ou computador.

A equipe de enviados especiais do Estado à Rússia para fazer a cobertura da Copa do Mundo contará, por meio de crônicas, fatos relevantes, curiosos e pitorescos do país, como a dificuldade com o idioma, as viagens de transporte público e a festa dos torcedores pelas ruas. A ideia é mostrar ao leitor o cotidiano de um país que, ao mesmo tempo que é desconhecido da maioria dos brasileiros, é fascinante por sua história e características únicas.

O Copa Extra também trará informações sobre os bastidores do Mundial. Serão notícias exclusivas sobre fatos ocorridos fora dos holofotes, atrás das câmeras, que serão apuradas pela equipe de repórteres espalhados pelas cidades-sede. O Estado estará presente em todos os jogos e treinos da seleção brasileira e nos principais duelos do Mundial. Também acompanhará reuniões e encontros de dirigentes da Fifa, que definirão os rumos do futebol nos próximos anos e terão reflexo no esporte brasileiro.

Outra seção do Copa Extra será dedicada à cobertura que a mídia internacional está fazendo do maior evento esportivo do planeta. Cerca de 20 mil jornalistas vão trabalhar in loco na Copa. A previsão é de que mais de 3 bilhões de pessoas assistam ao torneio pela TV em todo o planeta. O Copa Extra vai mostrar capas dos principais jornais do mundo, assim como as notícias publicadas nos sites desses veículos. Os leitores ainda ficarão sabendo como a imprensa internacional está acompanhando a seleção brasileira e qual é a percepção dos estrangeiros sobre o time de Tite.

ESTATÍSTICAS

As estatísticas dos jogos também estão presentes no Copa Extra. O torcedor que gosta de números saberá, por exemplo, qual jogador correu mais ao longo do Mundial, a seleção que mais faltas cometeu ou a quantidade exata de passes, dribles e chutes a gols de craques como Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. A partir dessas estatísticas será possível entender melhor os motivos que levaram uma determinada seleção a vencer uma partida.

Quando a seleção brasileira jogar, o Copa Extra terá a avaliação, com notas, de cada atleta escalado por Tite. Caberá à equipe de especialistas e enviados especiais do Estado analisar o desempenho dos jogadores. Serão avaliações individuais e detalhadas. Os adversários também serão esmiuçados pelos nossos repórteres.

O show de imagens dos fotógrafos do Estado liderados pelo editor Eduardo Nicolau, e das agências internacionais terá o seu espaço no Copa Extra. Todos os dias, o leitor poderá ver uma galeria com as principais e mais belas fotos. Serão imagens de jogos e festa dentro e fora dos estádios da Rússia.