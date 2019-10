Copa Libertadores: campeões, premiação, final e mais informações

A Copa Libertadores de 2019 terminará no dia 23 de novembro com mais um histórico confronto entre times brasileiros e argentinos. O River Plate já garantiu sua classificação e irá pegar Flamengo ou Grêmio, que se enfrentam nesta quarta-feira. A competição chega a sua 59ª edição.

O Estado respondeu alguns dos principais questionamentos feitos pelos internautas. Valor da premiação ao campeão, lista dos vencedores, quantas vezes Flamengo e Grêmio faturaram a competição, dentre outras respostas, você pode conferir agora.

Qual time é o maior campeão da Libertadores?

O Independiente da Argentina conquistou sete vezes o título da Libertadores. Boca Juniors (6) e Peñarol (5) completam a lista dos três primeiros colocados.

Quem foi campeão da Libertadores de 2018?

O campeão do ano passado foi o River Plate, em uma decisão que ficou marcada pela violência das torcidas. Em razão disso, o jogo foi disputado no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, na Espanha.

Quantas Libertadores o Flamengo tem?

O Flamengo conquistou a Libertadores apenas uma vez. Foi em 1981, com um time que tinha, dentre outros, grandes nomes como Zico, Mozer, Andrade e Nunes.

Quantas Libertadores o Grêmio tem?

O Grêmio divide com o São Paulo e com o Santos o posto de brasileiro que tem mais títulos da competição. O time gaúcho conquistou a taça em 1983, 1995 e 2017.

Quem foi campeão invicto da Libertadores?

Seis clubes já conseguiram conquistar a Libertadores de forma invicta. O Corinthians foi o último a conseguir tal feito e também o que mais fez jogos até ficar com o título. Em 2012, a equipe comandada por Tite disputou 14 jogos e obteve oito vitórias e seis empates. Os outros campeões invictos foram:

Penãrol (1960): Sete jogos, três vitórias e quatro empates

Santos (1963): Quatro jogos, três vitórias e um empate

Independiente (1964): Sete jogos, cinco vitórias e dois empates

Estudiantes (1969): Quatro jogos, quatro vitórias

Estudiantes (1970): Quatro jogos, três vitórias e um empate

Boca Juniors (1978): Seis jogos, quatro vitórias e dois empates

Quem foi o primeiro campeão da Libertadores?

O Peñarol conquistou a primeira edição da competição, que foi realizada em 1960. O time uruguaio derrotou o Olímpia por 1 a 0 em casa e depois empatou em 1 a 1, fora de casa.

Onde será a final da Libertadores 2019?

A decisão vai ocorrer no dia 23 de novembro e será realizada no estádio Nacional de Santiago, capital do Chile. Será a primeira vez na história que a final vai ser disputada em jogo único. No ano que vem, o jogo será disputado no Maracanã.

Qual a premiação do campeão da Libertadores?

Todos os clubes que disputaram o torneio ganharam algum valor financeiro pelo simples fato de estar na competição. Confira os valores fase a fase e o quanto o campeão vai receber

Campeão - US$ 12 milhões (R$ 48,8 milhões)

Vice - US$ 6 milhões (R$ 24,39 milhões)

Semifinais - US$ 1,75 milhão (R$ 7,11 milhões)

Quartas - US$ 1,2 milhão (R$ 4,87 milhões)

Oitavas - US$ 1,05 milhão (R$ 4,26 milhões)

Fase 3 - US$ 550 mil (R$ 2,23 milhões)

Fase 2 - US$ 500 mil (R$ 2,03 milhões)

Fase 1 - US$ 350 mil (R$ 1,42 milhão)

Por que a Copa Libertadores da América tem esse nome?

A denominação da competição se dá em homenagem aos líderes dos movimentos de independência dos países que disputam a competição. Entre 1960 e 65, o torneio se chamava Copa dos Campeões da América.