Copa Libertadores começará para o Brasil em 29 de janeiro

ASSUNÇÃO - A Conmebol divulgou a tabela completa da fase preliminar e da fase de grupos da Copa Libertadores. E a competição vai começar para os clubes brasileiros em 29 de janeiro, dia em que Botafogo e Atlético-PR entram em campo pela fase preliminar. Os cariocas jogam em Quito contra o Deportivo, enquanto os paranaenses enfrentam o Sporting Cristal, no Peru.

A volta vai acontecer uma semana depois. O Atlético Paranaense recebe os peruanos no dia 5 de fevereiro, mesma data em que o Botafogo enfrentará, no Rio, o Deportivo Quito. Todos esses quatro jogos estão marcados para as 22h de Brasília.

A fase de grupos já começa na semana seguinte, em 11 de fevereiro, dia em que o Atlético-MG visita o Zamora, na Venezuela. No dia seguinte, 12, estreiam o Cruzeiro (fora de casa, contra o Peru 2) e o Flamengo (contra o Leon no México. Na quinta, o Grêmio joga diante de Nacional-URU ou Oriente Petrolero-BOL, também na casa do adversário.

A fase de grupos da Libertadores terá jogos todos os meios de semana até o dia 10 de abril - a exceção é a primeira quarta-feira de março, reservada aos jogos entre seleções. Isso deve gerar conflitos de datas principalmente para o Botafogo. Só a primeira fase do Carioca tem quatro datas que coincidem com jogos já marcados da Libertadores (dois da fase preliminar e duas da fase de grupos).

Apesar do calendário apertado, com jogos em seguida, a Copa Libertadores só chegará ao fim depois da Copa do Mundo, em data ainda não divulgada.