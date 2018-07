Copa Libertadores pode ter dois grupos com duelos brasileiros

LUQUE - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou nesta sexta-feira, em Luque, no Paraguai, os grupos da Copa Libertadores de 2013. E a confusa e demorada cerimônia que definiu o destino dos times reservou a possibilidade de confrontos entre brasileiros em duas chaves da competição continental.

O Atlético-MG, atual vice-campeão brasileiro, caiu no Grupo 3 e poderá encarar o São Paulo, em uma chave que contará também com Arsenal, da Argentina, e The Strongest, da Bolívia. Para enfrentar o time mineiro, porém, os são-paulinos terão de passar pela fase preliminar da Libertadores, na qual enfrentarão o Bolívar - primeiro, joga na altitude de La Paz e, depois, decide no Morumbi.

O outro possível duelo entre dois times do Brasil na fase de grupos da Libertadores envolve o Fluminense e o Grêmio, respectivamente campeão e terceiro colocado do último Brasileirão, em uma chave na qual atuariam como favoritos às duas vagas nas oitavas de final. Os outros dois integrantes deste Grupo 8 são os modestos Huachipato, do Chile, e o Caracas, da Venezuela.

O Grêmio, entretanto, não teve uma boa notícia no sorteio desta sexta-feira, no qual caiu diante da perigosa LDU, do Equador, na fase preliminar da Libertadores. Caso passe pelo campeão continental de 2008, após o primeiro duelo na altitude de Quito e o segundo em seu novo estádio, em Porto Alegre, o time gaúcho entrará no Grupo 8 e medirá forças com o Fluminense.

CORINTHIANS E PALMEIRAS TÊM ROTA SUAVE

Atual campeão sul-americano e mundial, o Corinthians entrou no sorteio como um dos cabeças de chave, assim como o Fluminense, e não pode reclamar do caminho que se desenhou para ele na fase de grupos. O time fugiu de um confronto com algum gigante sul-americano e terá pela frente San José (BOL), Millonarios (COL) e Tijuana (MEX) no Grupo 5.

O Palmeiras, por sua vez, também não terá em sua rota nenhum clube de grande tradição sul-americana neste estágio do torneio, no qual caiu no Grupo 2. O sorteio colocou o Sporting Cristal, do Peru, e o Libertad, do Paraguai, como adversários do atual campeão da Copa do Brasil. E o outro rival palmeirense nesta chave será o vencedor do duelo entre o Deportivo Anzoátegui, da Venezuela, e o Tigre, da Argentina, que acaba de cair diante do São Paulo na final da Copa Sul-Americana.

HOMENAGENS

Nicolas Leóz, presidente da Conmebol, deu início ao sorteio desta sexta-feira e parabenizou o Corinthians pelo título do ano passado, depois de já ter felicitado o clube por meio de nota oficial no início desta semana pela conquista do Mundial. O presidente corintiano Mario Gobbi, por sinal, recebeu das mãos do cartola uma réplica da taça da Libertadores.

Já o ex-árbitro brasileiro Armando Marques recebeu condecoração da Conmebol pelos serviços prestados à arbitragem sul-americana. Ele ganhou uma medalha ao lado do presidente da CBF, José Maria Marin, também presente ao sorteio desta sexta-feira no Paraguai.

Confira os confrontos da fase preliminar da Libertadores:

Jogo 1 - Tigre (ARG) x Deportivo Anzoátegui (VEN)

Jogo 2 - Grêmio (BRA) x LDU (EQU)

Jogo 3 - Deportes Tolima (COL) x Universidad César Vallejo (PER)

Jogo 4 - Olímpia (PAR) X Defensor (URU)

Jogo 5 - São Paulo (BRA) x Bolívar (BOL)

Jogo 6 - Deportes Iquique (CHI) x León (MEX)

Confira os grupos da Libertadores de 2013:

Grupo 1

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Nacional (URU)

Boca Juniors (ARG)

Toluca (MEX)

Grupo 2

Sporting Cristal (PER)

Libertad (PAR)

Palmeiras (BRA)

Ganhador do jogo 1

Grupo 3

Arsenal (ARG)

The Strongest (BOL)

Atlético-MG (BRA)

Ganhador do jogo 5

Grupo 4

Vélez Sarsfield (ARG)

Peñarol (URU)

Emelec (EQU)

Ganhador do jogo 6

Grupo 5

Corinthians (BRA)

San José (BOL)

Millonarios (COL)

Tijuana (MEX)

Grupo 6

Independiente Santa Fé (COL)

Cerro Porteño (PAR)

Real Garcilaso (PER)

Ganhador do jogo 3

Grupo 7

Deportivo Lara (VEN)

Universidad de Chile (CHI)

Newell''s Old Boys (ARG)

Ganhador do jogo 4

Grupo 8

Fluminense (BRA)

Huachipato (CHI)

Caracas (VEN)

Ganhador do jogo 2