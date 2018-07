Corinthians, Grêmio e Atlético-MG jogam quarta na Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira a tabela completa das oitavas de final da Copa Libertadores e determinou que três dos clubes brasileiros classificados - Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio - vão entrar em campo na próxima quarta, enquanto o São Paulo disputará o seu jogo de ida na quinta.

A fase de oitavas de final da Libertadores vai ser aberta na próxima terça-feira com duas partidas: Huracán x Atlético Nacional e Deportivo Táchira x Pumas. Os brasileiros, então, só vão estrear nesta etapa na quarta-feira e o primeiro a entrar em campo vai ser o Atlético-MG, às 19h30, quando vai encarar o Racing, na Argentina.

No mesmo dia, às 21h45, outros dois times brasileiros vão entrar em ação. O Corinthians duelará com o Nacional em Montevidéu, enquanto o Grêmio receberá o Rosario Central em Porto Alegre. Na quinta-feira, o São Paulo fecha a rodada de ida das oitavas de final da Libertadores ao encarar o Toluca, às 21h45, no Morumbi.

Nos jogos de volta, novamente três brasileiros vão jogar na quarta-feira. Dessa vez, o São Paulo vai ser o primeiro a atuar, às 19h15, diante do Toluca, no México. Depois, às 21h45, o Corinthians receberá o Nacional no Itaquerão, enquanto o Atlético-MG enfrentará o Racing em Belo Horizonte. Já na quinta-feira, a partir das 19h15, será a vez de o Grêmio decidir o seu futuro na Copa Libertadores diante do Rosario Central, na Argentina.

O Brasil teve cinco representantes na fase de grupos da Libertadores, encerrada na última quinta-feira, quando o São Paulo assegurou a sua classificação em segundo lugar no Grupo 1 ao empatar por 1 a 1 com o The Strongest em La Paz.

Além disso, Corinthians e Atlético-MG avançaram em primeiro lugar nos seus grupos - 8 e 5, respectivamente -, enquanto o Grêmio foi o segundo colocado do Grupo 6. O Palmeiras acabou sendo o único time do País a ser eliminado ao ficar apenas na terceira posição no Grupo 2.

Confira como ficou a tabela das oitavas de final da Copa Libertadores, pelo horário de Brasília:

JOGOS DE IDA

26 de abril, terça-feira

Huracán x Atlético Nacional - 19h30

Deportivo Táchira x Pumas - 21h45

27 de abril, quarta-feira

Racing x Atlético-MG - 19h30

Nacional x Corinthians - 21h45

Grêmio x Rosario Central - 21h45

28 de abril, quinta-feira

Independiente del Valle x River Plate - 19h30

Cerro Porteño x Boca Juniors - 21h45

São Paulo x Toluca - 21h45

JOGOS DE VOLTA

3 de maio, terça-feira

Atlético Nacional x Huracán - 21h45

Pumas x Deportivo Táchira - 23h45

4 de maio, quarta-feira

Toluca x São Paulo - 19h15

River Plate x Independiente del Valle - 19h15

Corinthians x Nacional - 21h45

Atlético-MG x Racing - 21h45

5 de maio, quinta-feira

Rosario Central x Grêmio - 19h15

Boca Juniors x Cerro Porteño - 21h45