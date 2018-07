Copa não terá três dos dez melhores jogadores africanos COSTA DO SAUIPE - Pelo menos três dos 10 jogadores indicados ao prêmio de melhor jogador africano de 2013 não disputarão a Copa do Mundo do ano que vem, no Brasil. São atletas de seleções que sequer conseguiram a classificação para o Mundial, casos de Jonathan Pitroipa, de Burkina Faso, Aboutreika, do Egito, e Aubameyang, do Gabão.