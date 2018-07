Copa Paulista de 2015 tem nova tabela após a desistência do Capivariano Como o Capivariano desistiu de disputar a Copa Paulista por falta de recursos, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira a tabela atualizada da competição. Todos os jogos do clube foram cancelados, ou seja, não haverá W.O., mas o Grupo 2 passou a ter quatro times, sendo que classificarão três para a segunda fase. O campeonato começa no dia 18 de julho.