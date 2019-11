Copa São Paulo 2020: onde assistir, grupos, campeões e curiosidades da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 terá início no dia 2 de janeiro e sua decisão será, como tradicionalmente acontece, no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. A Copinha, como é conhecida, será disputada por 128 times. São Paulo, atual campeão, além de Corinthians, Santos e Palmeiras são algumas das agremiações que estarão em campo.

O Estado faz um resumo das principais informações da competição mais importante das categorias de base do Brasil. Saiba quais são os grupos, onde serão os jogos, onde assistir na TV, lista de campeões e informações históricas da competição.

QUAIS SÃO OS GRUPOS E AS SEDES DA COPINHA?*

(em parênteses, o nome da cidade em que os jogos serão realizados)

Grupo 1 (Osvaldo Cruz): Osvaldo Cruz-SP, Londrina-PR, São José-RS e Ponte Preta-SP

Osvaldo Cruz-SP, Londrina-PR, São José-RS e Ponte Preta-SP Grupo 2 (Marília): Marília-SP, Santos-SP, Timon EC-MA e Olímpico-SE

Marília-SP, Santos-SP, Timon EC-MA e Olímpico-SE Grupo 3 (Assis): Assisense-SP, Atlético-GO, Dimensão Capela-AL e Botafogo-SP

Assisense-SP, Atlético-GO, Dimensão Capela-AL e Botafogo-SP Grupo 4 (Bauru): Noroeste-SP, Botafogo-RJ, Visão Celeste-RN e Novorizontino-SP

Noroeste-SP, Botafogo-RJ, Visão Celeste-RN e Novorizontino-SP Grupo 5 (Jaú) : XV de Jaú-SP, Vitória-BA, Serra-ES e Guarani-SP

: XV de Jaú-SP, Vitória-BA, Serra-ES e Guarani-SP Grupo 6 (Rio Claro): Velo Clube-SP, Paraná-PR, Nacional-AM e Red Bull Brasil-SP

Velo Clube-SP, Paraná-PR, Nacional-AM e Red Bull Brasil-SP Grupo 7 (Capivari) : Capivariano-SP, Internacional-RS, Confiança-PB e Linense-SP

: Capivariano-SP, Internacional-RS, Confiança-PB e Linense-SP Grupo 8 (Porto Feliz): Desportivo Brasil-SP, América-MG, Volta Redonda-RJ e Galvez-AC

Desportivo Brasil-SP, América-MG, Volta Redonda-RJ e Galvez-AC Grupo 9 (Tanabi): Tanabi-SP, Fortaleza-CE, Brasil-RS e Votuporanguense-SP

Tanabi-SP, Fortaleza-CE, Brasil-RS e Votuporanguense-SP Grupo 10 (Bálsamo): Mirassol-SP, Joinville-SC, Nova Iguaçu-RJ e Linhares-ES

Mirassol-SP, Joinville-SC, Nova Iguaçu-RJ e Linhares-ES Grupo 11 (Franca): Francana-SP, Corinthians-SP, Retrô-PE e Fluminense-PI

Francana-SP, Corinthians-SP, Retrô-PE e Fluminense-PI Grupo 12 (Cravinhos): Comercial-SP, Juventude-RS, Cuiabá-MT e Desportiva Perilima-PB

Comercial-SP, Juventude-RS, Cuiabá-MT e Desportiva Perilima-PB Grupo 13 (Indaiatuba): Primavera-SP, Bahia-BA, Tupi-MG e XV de Piracicaba-SP

Primavera-SP, Bahia-BA, Tupi-MG e XV de Piracicaba-SP Grupo 14 (Jundiaí): Paulista-SP, Athletico-PR, Gama-DF e Rio Claro-SP

Paulista-SP, Athletico-PR, Gama-DF e Rio Claro-SP Grupo 15 (Itu): Ituano-SP, Fluminense-RJ, Socorro-SE e Vilhenense-RO

Ituano-SP, Fluminense-RJ, Socorro-SE e Vilhenense-RO Grupo 16 (Taboão da Serra): Taboão da Serra-SP, CRB-AL, Vila Nova-GO e Inter de Limeira-SP

Taboão da Serra-SP, CRB-AL, Vila Nova-GO e Inter de Limeira-SP Grupo 17 (Araraquara): Ferroviária-SP, Palmeiras-SP, União Rondonópolis-MT e Petrolina-PE

Ferroviária-SP, Palmeiras-SP, União Rondonópolis-MT e Petrolina-PE Grupo 18 (Sertãozinho): Sertãozinho-SP, Goiás-GO, Confiança-SE e Penapolense-SP

Sertãozinho-SP, Goiás-GO, Confiança-SE e Penapolense-SP Grupo 19 (Itapira): Itapirense-SP, Vasco-RJ, Carajás-PA e Jacuipense-BA

Itapirense-SP, Vasco-RJ, Carajás-PA e Jacuipense-BA Grupo 20 (Jaguariúna): Jaguariúna-SP, Criciúma-SC, Náutico-PE e Santo André-SP

Jaguariúna-SP, Criciúma-SC, Náutico-PE e Santo André-SP Grupo 21 (Mogi das Cruzes): União Mogi-SP, Grêmio-RS, Real-DF, Juventus-SP

União Mogi-SP, Grêmio-RS, Real-DF, Juventus-SP Grupo 22 (Suzano): União Suzano-SP, Chapecoense-SC, União ABC-MS e São Raimundo-RR

União Suzano-SP, Chapecoense-SC, União ABC-MS e São Raimundo-RR Grupo 23 (Taubaté): Taubaté-SP, Atlético-MG, River-PI e Capital-TO

Taubaté-SP, Atlético-MG, River-PI e Capital-TO Grupo 24 (Guaratinguetá): Manthiqueira-SP, ABC-RN, Resende-RJ e São Bernardo FC-SP

Manthiqueira-SP, ABC-RN, Resende-RJ e São Bernardo FC-SP Grupo 25 (Diadema) : Água Santa-SP, Flamengo-RJ, Vitória da Conquista-BA e Trem-AP

: Água Santa-SP, Flamengo-RJ, Vitória da Conquista-BA e Trem-AP Grupo 26 (Mauá) : Mauá Futebol-SP, Avaí-SC, Nova Andradina-MS e Atlético-CE

: Mauá Futebol-SP, Avaí-SC, Nova Andradina-MS e Atlético-CE Grupo 27 (Barueri) : Oeste-SP, Cruzeiro-MG, Trindade-GO e Sergipe-SE

: Oeste-SP, Cruzeiro-MG, Trindade-GO e Sergipe-SE Grupo 28 (Osasco) : Osasco Audax-SP, Sport-PE, Desportiva-PA e Moto Club-MA

: Osasco Audax-SP, Sport-PE, Desportiva-PA e Moto Club-MA Grupo 29 (São Bernardo do Campo) : EC São Bernardo-SP, São Paulo-SP, Operário-PR e Palmeira-RN

: EC São Bernardo-SP, São Paulo-SP, Operário-PR e Palmeira-RN Grupo 30 (Guarulhos) : Flamengo-SP, Santa Cruz-PE, América-RJ e AD Guarulhos-SP

: Flamengo-SP, Santa Cruz-PE, América-RJ e AD Guarulhos-SP Grupo 31 (Nicolau Alayon, capital) : Nacional-SP, Ceará-CE, Canaã-BA e São Caetano-SP

: Nacional-SP, Ceará-CE, Canaã-BA e São Caetano-SP Grupo 32 (Canindé, capital): Portuguesa-SP, CSA-AL, Coritiba-PR e São Bento-SP

QUE DIA É A FINAL DA COPINHA?

A decisão será realizada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. O jogo será disputado no estádio do Pacaembu.

QUEM GANHOU A COPA SÃO PAULO 2019?

O São Paulo foi campeão Os finalistas da Copinha 2019 foram São Paulo e Vasco e o time paulista venceu nos pênaltis por 3 a 1, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

QUEM TEM MAIS TÍTULO DA COPINHA?

O time que mais venceu a Copa São Paulo é o Corinthians, com dez títulos. O time paulista também é quem mais chegou em segundo lugar, com oito vices.

LISTA DE CAMPEÕES DA COPA SÃO PAULO

Corinthians: 10 Fluminense: 5 São Paulo, Inter e Flamengo: 4 Santos e Atlético-MG: 3 Ponte Preta, Nacional-SP e Portuguesa: 2 Cruzeiro, Vasco, Juventus-SP, Guarani, América-SP, Paulista-SP, Roma Barueri-SP, Marília-SP, Santo André-SP e Figueirense-SC: 1

ONDE ASSISTIR A COPA SÃO PAULO 2020

A Federação Paulista ainda não oficializou as emissoras que irão passar os jogos em 2020, mas a tendência é que se repita o que aconteceu em 2019 e os torcedores poderão assistir aos jogos pela SporTV, ESPN Brasil, Rede Vida, Globoesporte.com e pelo canal oficial da Federação no Youtube, Facebook e FPF TV.

CLUBES ESTRANGEIROS NA COPINHA

Pelo terceiro ano seguido, a Copa São Paulo não vai ter a participação de clubes do exterior. Veja quais times estrangeiros disputaram a competição e em que ano isso aconteceu:

1980: Providência (México)

1981: Vélez Sarsfield (Argentina)

1982: Vélez Sarsfield (Argentina)

1985: Bayern de Munique (Alemanha)

1988: Universidad de Guadalajara (México)

1993: Boca Juniors (Argentina) e Peñarol (Uruguai)

1994: Cerro Porteño (Paraguai) e Nagoya Grampus (Japão)

1995: Seleção do Japão Sub-20

1996: Yomiuri Verdy (Japão)

1997: Cerro Porteño (Paraguai) e Seleção da China Sub-20

2010: Al-Hilal (Arábia Saudita)

2014: Kashiwa Reysol (Japão)

2016: Pérolas Negras (Haiti)

2017: Perolas Negras (Haiti)

CRAQUES REVELADOS NA COPINHA