Copa São Paulo começa com o Santos de olho no tricampeonato

A 46.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de futebol de base do Brasil, começa neste sábado e os 104 clubes que estarão em campo de 3 a 25 de janeiro estão na expectativa pela estreia. A primeira rodada terá jogos no sábado, domingo e se encerra apenas na segunda-feira. O Santos é atual bicampeão e sonha com o tri.

Outrora revelador de grandes craques como Falcão, Toninho Cerezo, Marcelinho Carioca e Dener, entre outros, a competição perdeu força nos últimos anos. Um dos motivos é pelo exagero no número de participantes inexpressivos, a maioria formada por apadrinhados políticos. Outro é a diminuição da idade, agora de até 19 anos. E, por fim, a falta de estrutura de base nos clubes, agravado a partir da aprovação da Lei Pelé, no final dos anos 90, que tirou das mãos dos clubes o poder sobre os jogadores e os entregou de mãos beijadas aos empresários.

O reflexo disso não foi imediato, mas aconteceu após quatro ou cinco anos. E pode ser visto claramente na falência dos clubes brasileiros - tanto grandes como pequenos.

Nesta primeira fase, os 104 clubes estão divididos em 26 grupos, nos quais se enfrentarão entre si em turno único. Avançam para a próxima fase os líderes e mais os seis melhores segundo colocados pelo índice técnico. A partir daí, a competição será disputada em sistema simples de mata-mata. A final, como já é tradicional, acontecerá no dia 25 de janeiro - data do aniversário da cidade de São Paulo -, no estádio do Pacaembu, na capital.

Serão oito jogos neste sábado, 38 no domingo e os últimos seis da primeira rodada na segunda-feira, sempre divididos na manhã, tarde e noite. Com tantos jogos e times desconhecidos - muitos de empresários, sem representação profissional -, esta fase inicial é conhecida por ser "café com leite" para os times tradicionais, que raramente enfrentam dificuldades.

OS FAVORITOS

Como em todos os anos, entre os favoritos ao título estão os quatro grandes de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Além deles, clubes tradicionais em revelar jogadores, como os cariocas - Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo -, os baianos Vitória e Bahia, Grêmio e Internacional no Sul, além dos paranaenses e a dupla mineira, Cruzeiro e Atlético, que dominaram o ano de 2014 com seus times profissionais.

O Corinthians é o maior campeão com oito títulos, seguido por Fluminense (5), Internacional (4) e São Paulo, Santos e Atlético Mineiro (3 cada).

Atual bicampeão, o Santos vai para a edição de 2015 com um time mais jovem, com média de idade um pouco acima de 18 anos. O técnico é Pepinho, filho de Pepe Macia, ex-ponta-esquerda do clube e da seleção brasileira e que levou a Internacional, de Limeira, ao título paulista de 1986. O jovem time também vem credenciado por ser o atual campeão do Campeonato Paulista Sub-17. O time da Baixada Santista está no Grupo D, com sede em Lins, ao lado de Linense-SP, Penapolense-SP e Babaçu-MA.

OS GRANDES PAULISTAS

Maior vencedor da competição - a última foi em 2012 -, o Corinthians entra na disputa mais uma vez como um dos favoritos. Não apenas pelo histórico, mas principalmente pelos últimos resultados. Vice-campeão em 2014, o clube ainda foi o vencedor do último Campeonato Brasileiro Sub-20 em cima do Atlético Paranaense e levou também o Campeonato Paulista da mesma categoria em cima do Grêmio Osasco. Sempre sob o comando do promissor treinador Osmar Loss. O Corinthians atuará em Barueri, pelo Grupo W, ao lado de Barueri-SP, Guaicurus-MS e Rio Branco-AC.

Tendo a seu favor a grande estrutura do centro de treinamento de Cotia, o São Paulo é o clube brasileiro que mais revelou talentos nos últimos anos e muitos destes jogadores passaram pela competição. Neste ano, sob o comando do técnico Menta, o time vai em busca do título, que não acontece desde 2010. Para isso, atuará em São José dos Campos diante do time da casa, São Raimundo-RR e Serrano-PB, todos no Grupo V.

Único dos grandes de São Paulo que nunca conquistou a competição, o Palmeiras neste ano conta com uma carta na manga. O atacante Gabriel Fernando, principal goleador das categorias de base do ano passado, marcando 37 gols, estará no centro do time comandado por Diogo Giacomini. Um recente assédio do São Paulo impulsionou um contrato de três anos com a maior promessa de gols do clube. O Palmeiras está no Grupo J, com sede em Limeira, e terá pela frente a Internacional-SP, a Desportiva-ES e o Murici-AL.

Outros campeões em 2014 também chegam na competição como favoritos - casos de Internacional (Copa do Brasil Sub-20), Atlético-MG (Copa do Brasil Sub-17) e América-MG (Taça BH de Futebol Júnior).