Botafogo e Grêmio estreiam com vitória na Copinha; Athletico-PR decepciona

O Botafogo estreou na edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória tranquila sobre a Aparecidense-GO, por 3 a 0, no Estádio Joaquim de Moraes, em Taubaté.

O grande personagem do jogo foi Gabriel Tigrão, apelido dado pela sua avó, que toda vez que sonhava com ele apostava no tigre no jogo do bicho. Mostrando oportunismo, o atacante marcou aos 19 e aos 27 minutos do primeiro tempo diante do estreante time goiano.

Logo aos dois minutos da etapa final, o Botafogo encaminhou a vitória com gol do zagueiro e capitão Reydson. Depois disso, o jogo caiu de produção e só voltou a ficar mais movimentado com as alterações feitas pelos dois treinadores, mas o placar seguiu sem mudanças.

Já o Grêmio bateu o Mixto-MT por 2 a 0, com gols de Kauan Kelvin e Zinho, no estádio Zézinho Magalhães, em Jaú. Ainda na tarde desta segunda-feira, o Santa Cruz ganhou do União ABC-MS, por 2 a 0, em Iacanga, e o Criciúma foi derrotado pelo Chapadinha-MA, por 1 a 0, em Cravinhos. Quem acabou decepcionando na estreia foi o Athletico-PR, que não passou de um empate sem gols com o Taquarussú-TO, em Araras.

PAULISTAS EM CAMPO - Três clubes paulistas iniciaram a competição com vitória nesta segunda-feira. O Novorizontino fez 4 a 1 no União Iacanga, enquanto o Velo Clube bateu o União São João por 3 a 1. Já o Taubaté derrotou o Petrolina por 2 a 0. O Comercial, por outro lado, perdeu para o Nova Iguaçu por 3 a 0.

Seis anos depois de anunciar fim das atividades, o União São João de Araras voltou a disputar uma partida oficial. Apesar de jogar em casa, no Hermínio Ometto, acabou perdendo para o Velo Clube por 3 a 1. Júlio, Allan e Marcelo Maçola marcaram para o time visitante. Diogo descontou.

O Velo Clube somou os três primeiros pontos do Grupo 12, que conta ainda com Athletico e Taquarussú. Já pelo Grupo 14, o mesmo de Botafogo e Aparecidense, o Taubaté bateu o Petrolina por 2 a 0, com gols de Minhoca e Brunão, no estádio Joaquinzão.

O principal destaque, no entanto, foi o Novorizontino, que fez 4 a 1 no União Iacanga, com gols de Claudinei, João Arthur, Benjamin e Rômulo. Buiu diminuiu. O time de Novo Horizonte está no Grupo 09, assim como Santa Cruz e União-MS. Em Cravinhos, o Comercial perdeu para o Nova Iguaçu por 3 a 0, gols de Ezequiel, Ronaldinho e Trigo.

CONFIRA AS PARTIDAS DESTA SEGUNDA-FEIRA

Comercial-SP 0 x 3 Nova Iguaçu-RJ

Taubaté 2 x 0 Petrolina-PE

União Iacanga-SP 1 x 4 Novorizontino-SP

União São João-SP 1 x 3 Velo Clube-SP

Athletico-PR 0 x 0 Taquarussú-TO

Botafogo-RJ 3 X 0 Aparecidense-GO

Criciúma-SC 0 x 1 Chapadinha-MA

Santa Cruz-PE 2 x 0 União ABC-MS