Copa São Paulo de Futebol Júnior define os 16 confrontos da 2ª fase

Os confrontos da segunda fase da 46ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram definidos após o último jogo da terceira rodada da fase de grupos, entre Ituano e Internacional, disputado na cidade de Itu, na noite de domingo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) define nesta segunda-feira os locais e horários dos jogos da segunda fase, que começam na terça-feira.

O time gaúcho atuava pelo empate para terminar na primeira posição do Grupo L, mas foi eliminado porque perdeu para o Ituano por 1 a 0. A equipe paulista ficou com nove pontos, contra seis do time gaúcho no Grupo L. Na próxima fase, o time de Itu enfrentará o Sport, provavelmente em Itu.

Os seis times classificados por índice técnico, com sete pontos, e pela ordem, são estes: Lemense (saldo de 6 gols), Atlético-PR (saldo 5), Grêmio Prudente (3), Guarani (3), Inter de Limeira (3) e Mirassol (2 gols). Outros dois times terminaram com sete pontos e dois gols de saldo, mas foram eliminados: XV de Piracicaba, pelo número de gols marcados, e Gama, por número de cartões (vermelhos e amarelos).

A inchada competição reuniu 104 clubes divididos em 26 grupos. Agora apenas 32 seguem na disputa, sendo os líderes de cada grupo e mais seis times classificados por índice técnico. A partir de agora será usado o sistema mata-mata. Em caso de empate no tempo normal, a definição da vaga na etapa seguinte do torneio será através das cobranças de pênaltis.

Confira os confrontos da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Paraná x Grêmio

Goiânia x Linense

Bahia x Fluminense

Botafogo x Botafogo-SP

Ceará x Palmeiras

Sport x Ituano

Coritiba x Vitória

Cruzeiro x Vasco

Flamengo x Taboão da Serra

Avaí x Atlético-MG

Criciúma x Lemense

São Paulo x Atlético-PR

Corinthians x Grêmio Prudente

Goiás x Guarani

São Caetano x Inter de Limeira

Figueirense x Mirassol