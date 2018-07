Copa São Paulo de Futebol Júnior terá jogos em 27 cidades em 2016

A 47ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá a participação de 112 clubes, oito a mais do que em 2015. Por isso, a competição vai precisar de 29 estádios paulistas, sendo disputada entre os dias 2 de 25 de janeiro de 2016. O Estádio do Pacaembu é listado como um desse estádios, mas deverá receber apenas a final.

Em São Paulo, serão dois estádios com jogos da fase de grupos: o Nicolau Alayon, do Nacional, e a Rua Javari, do Juventus, repetindo o que aconteceu em 2015. Neste ano, ambos participaram do torneio. O Corinthians foi o campeão, após uma semifinal que contou também com São Paulo e Palmeiras. O Botafogo de Ribeirão Preto ficou com o vice.

CONFIRA AS CIDADES SEDES DA COPA SÃO PAULO:

Águas de Lindoia (Leonardo Barbieri)

Araraquara (Fonte Luminosa)

Atibaia (Salvador Russani)

Barueri (Arena Barueri)

Bauru (Alfredo Castilho)

Capivari (Arena Capivari)

Guarulhos (Antônio Soares de Oliveira)

Ilhabela (Estádio Eurípedes da Silva)

Indaiatuba (Ítalo Mário Limongi)

Itu (Novelli Júnior)

Leme (Bruno Lazzarini)

Limeira (Limeirão)

Lins (Gilbertão)

Marília (Abreuzão)

Mogi das Cruzes (Nogueirão)

Osasco (José Liberatti)

Penápolis (Tenete Carriço)

Porto Feliz (Ernesto Rocco)

Porto Ferreira (Estádio Municipal)

São Bernardo do Campo (Baetão)

São Carlos (Luís Augusto de Oliveira)

São José do Rio Preto (Anísio Haddad)

São José dos Campos (Martins Pereira)

São Paulo (Rua Javari e Nicolau Alayon)

Taboão da Serra (José Perez)

Tanabi (Alberto Victolo)

Taubaté (Joaquinzão)