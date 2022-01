Copa São Paulo retorna após edição cancelada pela pandemia e aposta no modelo multiplataforma

A Copa São Paulo de Futebol Júnior está de volta ao calendário do futebol brasileiro em 2022, após a edição 2021 ser cancelada devido à pandemia. Assim, a Federação Paulista de Futebol autorizou a participação de atletas nascidos em 2001, que vão completar 21 anos em 2022. O principal torneio da base mudou sua identidade visual e agora aposta em transmissões multiplataformas, com Sportv, Youtube (canal do Paulistão), Paulistão Play e Eleven.

Serão 128 times em 32 cidades-sede e o formato da competição continua igual: os times de cada grupo se enfrentam e os dois melhores avançam à fase mata-mata. A competição começa no dia 2 de janeiro e a grande decisão será dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. O atual campeão é o Internacional, que bateu o rival Grêmio nos pênaltis em 2020.

"A Copinha é uma competição grandiosa, com clubes de todos os Estados, com muitas caras e diversos sotaques. São mais de 3 mil atletas reunidos em São Paulo buscando um sonho. E voltar a realizar a Copinha após uma parada difícil nos traz uma imensa alegria", avalia o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos.

O Santos estreia no dia 3 de janeiro contra o Operário-PR, às 21h45, em Araraquara. No dia seguinte, o Corinthians tem pela frente o Resende-RJ, às 21h45, em São José dos Campos. Já Palmeiras e São Paulo iniciam sua trajetória no torneio no dia 5. A equipe alviverde enfrenta o Assu-RN, às 15h15, em Diadema, enquanto o time tricolor joga contra o CSE-AL, às 19h30, em São Caetano.

Para entrar nos estádios da Copinha, os torcedores precisarão do comprovante de vacinação das duas doses ou dose única ou, caso tenha somente a primeira dose, apresentar o resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência.

Para os não elegíveis no sistema de vacinação, o mesmo deverá apresentar o resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. A organização do torneio determina a utilização de máscara em tempo integral.

OLHO NELES!

Pedro (Corinthians)

O atacante Pedro tem apenas 15 anos, mas já desponta como grande joia do Corinthians. O jovem foi inscrito para a disputa da Copa São Paulo para ganhar rodagem, mas deve ganhar seus minutos na competição. O garoto também atua na equipe sub-17 do clube alvinegro e começou sua carreira no futsal. Ele foi artilheiro da BH Cup, competição sub-15 conquistada pelo Corinthians nesta temporada.

Giovani (Palmeiras)

Presença constante na seleção brasileira sub-17, o meia rápido e habilidoso de 17 anos é uma das principais promessas do Palmeiras e um dos nomes bem avaliados pela comissão técnica de Abel Ferreira. Ele chegou a ter oportunidades no time principal na reta final do último Campeonato Brasileiro e fez um gol diante do Cuiabá. Além de Giovani, o Palmeiras também aposta em nomes como Endrick e Gabriel Silva para fazer bonito na Copinha e levantar o primeiro caneco.

Rwan (Santos)

O Santos pagou em dezembro a quantia de R$ 700 mil ao Flamengo-SP por 70% dos direitos do atacante Rwan, grande esperança de gols. Ele esteve emprestado ao clube da Vila Belmiro nesta temporada e logo se destacou na base, marcando 13 gols em 18 jogos pelo time sub-20. “Realização do meu sonho e da minha família. Batalhei muito por esse momento, agora é só desfrutar, e espero fazer muitos gols e conquistar títulos com essa camisa”, comemorou Rwan na assinatura do contrato.

Caio (São Paulo)

O atacante Caio é outro integrante da seleção brasileira sub-17. O garoto foi um dos heróis do título da Copa do Brasil sub-17 em janeiro, marcando gol na final. Ele também fez parte do time vice-campeão do Brasileiro sub-20, anotando um golaço na semifinal diante do Flamengo. Veloz, teve ótima média de gols no ano. No início de dezembro, foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para o jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre.

A Copinha é celeiro de futuros craques do futebol brasileiro. Ano a ano, mais promessas despontam na competição e ganham grande projeção. Não faltam boas opções de jogadores. Alguns outros nomes para ficar de olho na Copa São Paulo são o lateral Cuiabano (Grêmio), o volante Andrey (Vasco), os meias Rubens (Atlético-MG), Matheus França (Flamengo), Arthur (Fluminense), Allison (Internacional) e os atacantes Matheus Nascimento (Botafogo), Vitor Roque (Cruzeiro) e Alisson Santos (Vitória).

Confira datas e horários dos jogos de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo:

Grupo 8 - Araraquara

3/1 - Santos x Operário-PR - 21h45

6/1 - Santos x Rondoniense-RO - 19h30

9/1 - Santos x Ferroviária - 19h

Grupo 15 - São José dos Campos

4/1 - Corinthians x Resende-RJ - 21h45

7/1 - River-PI x Corinthians - 21h45

10/1 - São José-SP x Corinthians - 20h

Grupo 21 - São Caetano

5/1 - São Paulo x CSE-AL - 19h30

8/1 - Desportiva Perilima-PB x São Paulo - 21h30

11/1 - São Caetano x São Paulo - 19h30

Grupo 28 - Diadema