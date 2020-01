Copa São Paulo terá 127 times e transmissão de todas as partidas

O início de janeiro no calendário traz para a agenda esportiva a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começará nesta quinta-feira com a realização de oito jogos. Para esta temporada, a grande novidade é a transmissão de 100% das partidas do torneio, esvaziado pela desistência de última hora do Flamengo.

Organizadora da competição, a Federação Paulista de Futebol (FPF) conseguiu o apoio de Facebook, Grupo Globo, Mycujoo, TV Cultura e Rede Vida, garantindo que todos os jogos possam ser vistos ao vivo.

O formato da competição é o mesmo desde 2018, só que a diferença está no número de participantes. Após a conquista da Libertadores, o Flamengo optou por utilizar a maior parte de seu elenco sub-20, que já estava inscrito na Copa São Paulo, nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, em função das férias para o elenco principal.

Assim, com o prazo para troca dos nomes já encerrado, o clube rubro-negro, que pretendia utilizar os garotos do sub-17, ficou fora do certame, deixando o Grupo 25, com sede em Diadema, com três participantes. Dessa forma, serão 127 equipes buscando o título.

Os dois primeiros de cada chave avançam à fase seguinte, que terá os confrontos eliminatórios realizados em jogos únicos. A decisão, como usual, será em 25 de janeiro, data na qual é celebrada a fundação da cidade de São Paulo. Em 2020, o Pacaembu será palco do grande duelo.

Histórico. De 1969 para cá, a Copa São Paulo ganhou força e passou a ser considerada a principal competição de base do País. Só recentemente que ela passou a ter concorrência de outras competições Sub-20, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e a Copa Ipiranga, que é disputada no Rio Grande do Sul.

O atual campeão da Copa São Paulo é o São Paulo, que soma quatro títulos, mesmo número de Internacional e Flamengo. O maior vencedor, no entanto, é o Corinthians, com dez, seguido de longe pelo Fluminense, com cinco, e na “fila” desde 1989.

Santos e Atlético Mineiro, com três, e Ponte Preta, Nacional e Portuguesa, com dois, também se destacam. Juventus, Cruzeiro, Guarani, Vasco, América-SP, América-MG, Paulista, Roma Barueri, Marília, Santo André e Figueirense completam o seleto, mas democrático, grupo dos clubes que já faturaram a Copa São Paulo.

O Palmeiras, campeão da Copa do Brasil Sub-20, entra em campo hoje às 21h30, diante do União-MT, em Araraquara. O time nunca venceu a competição e espera conseguir quebrar esse jejum com sua geração de bons atletas. Além disso, o clube tem alguns trunfos na manga que poderá usar caso chegue longe na competição.

O atacante Gabriel Veron, principal estrela do grupo e que já treina com os profissionais, foi inscrito na Copinha e poderá jogar caso o time chegue à semifinal - ele não disputa as primeiras partidas pois estará com o time adulto do Palmeiras nos EUA para jogar a Florida Cup. Outros companheiros estão na mesma situação e estão na lista final: o lateral-esquerdo Lucas Esteves e os meio-campistas Gabriel Menino e Alan.

JOGOS DESTA QUINTA

Nesta quinta serão realizadas oito partidas: União Mogi x Juventus (14h45), Ituano x Vilhenense-RO (17h), Grêmio x Real-DF (17h), Sertãozinho x Penapolense (18h), Fluminense x Socorro-SE (19h15), Ferroviária x Petrolina (19h15), Goiás x Confiança-SE (20h15) e Palmeiras x União-MT (21h30).