Copa São Paulo terá 2ª fase aberta com 8 jogos na terça

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou oficialmente nesta segunda-feira os locais, datas e horários dos 16 jogos que compõem a segunda fase da 45.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estão programados oito confrontos para terça e mais oito para quarta.

Os 32 clubes estão divididos em 16 grupos. O sistema agora é de eliminatória simples, ou seja, quem vencer continua na disputa. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida pela cobrança de penalidades máximas.

Três grandes paulistas vão jogar nesta terça-feira. O Palmeiras, que entrou na segunda fase pelo índice técnico, vai enfrentar o Flamengo, às 19 horas, em São Carlos. No mesmo horário, o Santos, atual campeão, vai receber na Vila Belmiro o Kashiwa Reysol, que também entrou nesta fase pelo índice técnico. Mas o time japonês caiu na chave do São Paulo e somou os mesmos sete pontos, com duas vitórias e um empate. Está, portanto, invicto. Na Arena Barueri, às 21 horas, o São Paulo enfrenta o Nacional-SP, outro que se classificou por índice.

O Corinthians é o único grande paulista que atuará na quarta-feira, continuando na sua sede inicial, em Limeira, no Estádio Limeirão. O seu adversário será o Juventude-RS.

Confira os confrontos, datas e horários dos jogos da segunda fase:

Terça-feira

16h - Taboão da Serra x São Bernardo - em São Bernardo

16h - Cruzeiro x Audax-SP - em Taubaté

16h - Portuguesa x Grêmio Osasco - em Ilhabela

16h - Botafogo x Brasília - em Osasco

16h - Atlético-MG x Aquidauanense (MS) - em São Paulo

19h - Flamengo-SP x Palmeiras - em São Carlos

21h - Santos x Kashiwa Reysol (JAP) - em Santos

21h - São Paulo x Nacional-SP - em Barueri

Quarta-feira

16h - Ferroviária x Sport - em Votuporanga

16h - Fluminense x Ceará - em São José do Rio Preto

16h - Coritiba x São Carlos - em Novo Horizonte

16h - Paraná x CRB - em Tatuí

16h - Goiânia x América-MG - em Atibaia

19h - Flamengo x Mirassol - em Bauru

21h - Corinthians x Juventude - em Limeira

21h - Internacional x Linense - em Lins