Copa SP de Futebol Júnior terá recorde de clubes e seis substituições em 2017

A 48.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior deve ter muitas novidades. A competição, que começa no dia 2 de janeiro e termina no aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 do mesmo mês, terá o número recorde de equipes - 120 clubes. E o número limite de substituições será de seis - três a mais que o normal.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não divulgou todos os detalhes da competição, mas explicou que os 120 clubes estarão distribuídos entre 26 Estados, sendo que 30 cidades sediarão o evento. A tabela oficial deve sair até a próxima semana. Como já é tradição, a final acontecerá no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O torneio ganha oito times a mais do que teve neste ano. Foram 112 clubes, inclusive, com direito a um time do exterior, o Pérolas Negras, do Haiti, que vai estar também no próximo ano. Em 2016, Flamengo e Corinthians avançaram até a decisão. O clube carioca levou a melhor na disputa dos pênaltis, após um empate por 2 a 2 no tempo normal.

Outra mudança já indicada pela FPF é em cima das substituições. Para dar mais chances aos jovens atletas brasileiros, cada time poderá fazer até seis mudanças, porém elas terão que ser realizadas em apenas três paradas. Ou seja, o time pode optar por trocar dois jogadores de uma vez ou até mais.

O Corinthians é o maior campeão do torneio, com nove conquistas. O Fluminense aparece em segundo, com cinco, seguido por Internacional (quatro), São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, todos com três. O Palmeiras ainda não levantou a taça.