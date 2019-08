Copa Sul-Americana 2019: premiação, regulamento e tudo sobre a fase final

Com Corinthians e Atlético-MG no páreo, a Copa Sul-Americana entra em sua reta final, com as semifinais definidas e os quatro clubes que seguem na briga pelo título já sonham com o dinheiro que a competição pagará ao vencedor. No total, somando todas as fases, o campeão levará para casa US$ 8,35 milhões (R$ 35 milhões).

No total, o segundo torneio mais importante do continente vai distribuir US$ 47,2 milhões (R$ 177,8 milhões) em prêmios, representando um aumento de 31% em relação a 2018. O fato de disputar uma fase já garante uma quantia para os clubes. O título vale US$ 4 milhões (R$ 16,7 milhões), o que representa um aumento de 60% em relação à edição do ano passado.

Na quinta-feira, pouco depois da classificação do Corinthians sobre o Fluminense, a Conmebol anunciou as datas e locais dos jogos das semifinais. Vale lembrar que a decisão do torneio será no dia 9 de novembro, no estádio Nueva Olla, em Santiago. Será a primeira vez que a decisão vai ser disputada em jogo único. O Estado responde algumas das dúvidas dos torcedores.

DATAS DOS JOGOS

Semifinais

Ida

18/9, quarta: Corinthians x Independiente de Valle-EQU (Arena Corinthians)

19/9, quinta: Colón-ARG x Atlético-MG (Cementerio de Elefantes)

Volta

25/9, quarta: Independiente del Vale-EQU x Corinthians (Olímpico Atahualpa)

26/9, quinta: Atlético-MG x Colón-ARG (Independência)

Final

9/11, sábado: Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 (Nueva Olla)

VALORES DA PREMIAÇÃO

Primeira fase : US$ 300 mil (R$ 1,2 milhão)

: US$ 300 mil (R$ 1,2 milhão) Segunda fase: US$ 375 mil (R$ 1,5 milhão)

US$ 375 mil (R$ 1,5 milhão) Oitavas de final : US$ 500 mil (R$ 2 milhões)

: US$ 500 mil (R$ 2 milhões) Quartas de final : US$ 600 mil (R$ 2,5 milhões)

: US$ 600 mil (R$ 2,5 milhões) Semifinal : US$ 800 mil (R$ 3,3 milhões)

: US$ 800 mil (R$ 3,3 milhões) Vice-campeão : US$ 2 milhões (R$ 8,3 milhões)

: US$ 2 milhões (R$ 8,3 milhões) Campeão: US$ 4 milhões (R$ 16,7 milhões)

TEM GOL FORA NA FINAL?

Não. Por ser disputado em jogo único, o critério de desempate de gol fora não terá validade. Caso a partida termine empatada nos 90 minutos iniciais, será disputada uma prorrogação de 30 minutos e se persistir o empate, a decisão irá para os pênaltis.

QUEM FOI O CAMPEÃO DA SUL-AMERICANA 2018?

O Athletico-PR foi o campeão da Sul-Americana no ano passado ao derrotar o Junior Barranquilla na decisão.

QUAIS TIMES BRASILEIROS JÁ GANHARAM A COMPETIÇÃO?

Por enquanto, três times do Brasil já ganharam a competição. O primeiro foi o Internacional, em 2008. Depois, o São Paulo levou em 2012 e o Athletico ficou com o título no ano passado.