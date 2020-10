Copa Sul-Americana 2020: onde assistir e como será o sorteio da segunda fase

Após o término da primeira fase, o sorteio da Copa Sul-Americana será nesta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. No total, 32 equipes estarão participando do sorteio. São Paulo, Bahia e Vasco são os clubes brasileiros na competição. O Inter pode entrar, caso seja eliminado da Libertadores nesta quinta-feira. Ainda nesta sexta, ocorrerá também o sorteio das oitavas de final da Libertadores.

Serão 22 classificados da primeira fase e mais 10 clubes que entrarão na segunda fase, após participar da Libertadores. Serão os oito terceiros colocados de cada grupo e mais o Atlético Tucumán-ARG e o Tolima-COL, que caíram na Terceira fase da Libertadores.

COMO SERÁ O SORTEIO DA SUL-AMERICANA?

Serão dois potes com 16 times cada. O pote 1 tem os dez times que vieram da Libertadores e as seis equipes de melhor campanha da Primeira fase da Sul-Americana. O segundo pote ficará com as outras 16 equipes. Não há restrição de times do mesmo país se enfrentarem nesta fase. Ou seja, podemos ter um confronto entre brasileiros.

ONDE ASSISTIR

O sorteio da Copa Sul-Americana vai passar no Facebook Watch da Conmebol e da Conmebol TV.

QUAIS SÃO AS EQUIPES CLASSIFICADAS?

POTE 1

São Paulo

Bahia

Atlético Tucumán-ARG

Huachipato-CHI

Tolima-COL

Deportivo Cali-COL

Emelec-EQU

Liverpool-URU

River Plate-URU

Junior-COL

Bolívar-BOL

Peñarol-URU

Estudiantes de Mérida-VEN

Defensa y Justicia-ARG

Terceiro do Grupo E da Libertadores (Inter ou América de Cali-COL)

Terceiro do Grupo H da Libertadores (Caracas-VEN ou Libertad-PAR)

POTE 2

Vasco

Lanús-ARG

Independiente-ARG

Unión-ARG

Vélez Sarsfield-ARG

Audax Italiano-CHI

Unión La Calera-CHI

Millonarios-COL

Sol de América-PAR

Melgar-PER

Sport Huancayo-PER

Fénix-URU

Plaza Colonia-URU

QUANDO SERÃO OS JOGOS

Segunda fase : entre 27 de outubro e 3 de novembro

: entre 27 de outubro e 3 de novembro Oitavas : entre 24 de novembro e 1 de dezembro

: entre 24 de novembro e 1 de dezembro Quartas : entre 8 de dezembro e 15 de dezembro

: entre 8 de dezembro e 15 de dezembro Semifinais : entre 5 de janeiro e 12 de janeiro de 2021

: entre 5 de janeiro e 12 de janeiro de 2021 Final: a definir

ONDE SERÁ A FINAL

A decisão, ainda sem data definida, mas que deverá ocorrer em janeiro de 2012, será disputada no Estádio Mario Alberto Ke,mpes, em Córdoba, na Argentina.

PREMIAÇÃO

O campeão da Sul-Americana recebe US$ 4 milhões (R$ 22,4 milhões). Além de premiações anteriores por fases. Veja todos os valores da premiação.