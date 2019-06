Copa Sul-Americana anuncia datas dos confrontos das oitavas de final

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que conta com quatro times brasileiros em disputa. Os duelos, de ida e volta, serão realizados somente em julho, após a Copa América, no Brasil.

As equipes nacionais vão entrar em campo somente no fim de julho, na semana do dia 23. O primeiro a entrar em campo será o Fluminense, contra o Peñarol, justamente nesta data, às 21h30, em Montevidéu. A partida da volta será no dia 30 do mesmo mês, no Rio de Janeiro, no mesmo horário.

O duelo totalmente brasileiro, entre Botafogo e Atlético-MG, será nos dias 24 e 31, ambos às 21h30. O primeiro jogo será com mando de campo do Botafogo. A volta está agendada para Belo Horizonte.

Único paulista na disputa, o Corinthians enfrentará o uruguaio Montevideo Wanderers em 25 de julho e 1º de agosto. As duas partidas também serão às 21h30. O primeiro duelo será na Arena Corinthians, enquanto a volta será na capital uruguaia.