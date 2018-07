Copa Sul-Americana de 2011 tem os duelos brasileiros definidos

ASSUNÇÃO - A conquista do título da Copa Sul-Americana pelo Independiente na quarta-feira, com a vitória por 5 a 3 sobre o Goiás na disputa de pênaltis, após triunfo por 3 a 1, não definiu apenas a classificação do Grêmio para a próxima edição da Libertadores. Os duelos brasileiros na próxima edição da Copa Sul-Americana também já são conhecidos, apesar da Conmebol ainda não ter definido o calendário do torneio.

O Atlético Paranaense, quinto lugar no Brasileirão, vai enfrentar o Flamengo, 14º colocado, que só se classificou para o torneio por conta do título do Independiente. Sexto lugar no último Brasileirão, o Botafogo vai encarar o Atlético Mineiro, que ficou em 13º. O duelo aconteceu na Sul-Americana de 2008 e o time carioca avançou com duas vitórias (3 a 1 e 5 a 2).

O São Paulo, nono colocado no Brasileirão, vai enfrentar o Ceará, que terminou em 12º e vai participar pela primeira vez da Copa Sul-Americana. Palmeiras e Vasco, décimo e 11º colocado no Brasileirão, farão outro duelo local. O confronto ocorreu na edição de 2008 do torneio e a equipe paulista avançou após perder por 3 a 1 no Rio e triunfar por 3 a 0 em São Paulo.