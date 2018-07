Copa Sul-Americana deixa lateral são-paulino Reinaldo ansioso por estreia

SÃO PAULO - Atual campeão da Copa Sul-Americana, o São Paulo fará a sua estreia nesta edição da competição nesta quinta-feira, quando enfrentará a Universidad Católica, do Chile, às 22 horas, no Morumbi. Para o lateral-esquerdo Reinaldo, o jogo será o seu primeiro por uma competição sul-americana, fato que o faz admitir certa ansiedade, apesar de o atleta já ter se firmado com a camisa tricolor.

"Dá aquele friozinho na barriga, né? Principalmente quando estivermos no vestiário. Mas, depois que entrarmos em campo, isso passa e a gente esquece. É um campeonato novo pra mim, mas quero ajudar a equipe e conseguir o resultado positivo já nessa partida de ida", ressaltou Reinaldo, em declaração reproduzida nesta quarta-feira pelo site oficial do São Paulo.

O jogador de 23 anos também destacou que espera por dois duelos complicados diante da Universidad Católica, que no ano passado foi eliminada pelo São Paulo na semifinal da Sul-Americana. Após pegar o rival nesta quinta-feira no Morumbi, os são-paulinos farão o duelo de volta deste mata-mata, válido já pelas oitavas de final, em 23 de outubro, no Chile.

"Sempre acompanhei jogos de campeonatos sul-americanos pela televisão e são bastante pegados. Os juízes costumam deixar o jogo correr e os times chegam mais fortes. Teremos partidas duras e com muita pegada porque são características desse tipo de torneio", reforçou o lateral.