Copa Sul-Americana tem definidas datas das oitavas de final

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e os horários dos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pela definição, São Paulo e Bahia vão iniciar os duelos jogando em casa, na próxima semana. Goiás e Vitória jogarão longe de casa nas partidas de ida.

O primeiro time brasileiro a entrar em campo será o São Paulo, já na próxima terça-feira, apenas três dias depois de enfrentar o Fluminense, no Morumbi. O duelo com o Huachipato também será disputado em casa, às 20h30. A volta está marcada para o dia 15 de outubro, às 19h30, no Chile.

O Bahia jogará a ida das oitavas no dia 1º de outubro, em casa, contra o Universidad Cesar Vallejo, às 19h30. O segundo jogo também será no dia 15, às 22 horas, no Peru. Arquirrival do Bahia, o Vitória enfrentará o Atlético Nacional, em Medellín, no dia 1º (22h). Na volta, no dia 16, jogará em Salvador, às 19h15.

O Goiás vai visitar o Emelec, no Equador, no dia 1º (22h). A partida da volta está marcada para o dia 15, no Serra Dourada, em Goiânia, no mesmo horário. As datas e horários das próximas fases ainda não foram definidos.