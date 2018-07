Copa Sul-Minas-Rio anuncia mudanças de datas de duas partidas

A partida entre Atlético-PR e Criciúma, inicialmente marcada para esta quinta-feira na Arena da Baixada, foi transferida para o próximo dia 24, às 19h30, ainda sem local definido. Já o duelo diante do Cruzeiro, que seria no dia 10 de março, foi antecipado para o dia 9, também às 19h30, no Mineirão.

Atlético-PR, Criciúma e Cruzeiro, além do Fluminense, integram o Grupo A da Copa Sul-Minas-Rio. A liderança no momento é justamente do time paranaense, único a vencer na primeira rodada. Derrotado na estreia, o Fluminense é o lanterna. Já Cruzeiro e Criciúma empataram e dividem a segunda posição com um ponto cada.