Copa Sul-Minas-Rio começa com 4 jogos e clássico nacional

Em meio a uma briga que coloca em lados opostos metade dos clubes da Série A e a CBF, a Copa Sul-Minas-Rio começa nesta quarta-feira com quatro jogos e muita incerteza. A competição está prevista para ter cinco rodadas, mas a CBF só autorizou a primeira - e em caráter amistoso. Mas os integrantes da Primeira Liga, que organiza o torneio, afirmam ter respaldo jurídico para levar a disputa até o fim.

O torneio começou a ser desenhado em agosto e, extraoficialmente, era visto "com bons olhos" pelo presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero. A entidade e os clubes chegaram a ensaiar uma aproximação, que acabou ruindo quando a Federação de Futebol do Rio (FERJ) se insurgiu contra o torneio. E segunda-feira a CBF publicou resolução proibindo a competição.

Nesta terça-feira o secretário-geral da entidade, Walter Feldman, reforçou que os jogos não podem ser considerados como de uma Copa, mesmo que ela seja de caráter amistoso. "Não existe um torneio amistoso. Isso é um sofisma", disse à reportagem do jornal O Estado de S. Paulo. "Os jogos devem servir apenas como evento-teste para uma competição oficial em 2017."

Os clubes, porém, não ligam para a CBF. Quatro jogos estão marcados para esta quarta, e outros dois para quinta-feira. A tabela completa também será mantida.

Para isso, dirigentes da Liga se apoiam em dois artigos da Lei Pelé. Um deles estabelece que as federações não podem ter ingerência sobre Ligas independentes.

Especialista em direito desportivo, Pedro Trengrouse diz que a competição é legítima. Em sua avaliação, o imbróglio existe por problemas estatutários, que podem ser superados se a CBF ceder.

"Ela faz suas próprias regras. Se foi capaz de mudar a geografia do País para eleger alguém do Pará como vice-presidente da região Sudeste, por que não pode flexibilizar uma norma em benefício dos torcedores?", questiona.

OS PRIMEIROS JOGOS

Apesar da negativa da CBF, a Copa Sul-Minas-Rio vai acontecer e já nesta quarta-feira já terá um grande clássico nacional. Com pinta de favorito, o Atlético-MG receberá o Flamengo no Mineirão, a partir das 21h45. Após ficar com o vice-campeonato brasileiro do ano passado, o clube mineiro aparece como o mais indicado para ficar com o título. Porém, têm concorrentes fortes, caso de Internacional, Grêmio, Fluminense e Flamengo, além de Coritiba e Avaí, Figueirense, América-MG, Atlético-PR e Criciúma. O jogo entre Atlético-MG e Flamengo será válido pelo Grupo C.

Às 19h30 desta quarta, o Cruzeiro abre a competição diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hülse. Sob o comando de Deivid, estreante como técnico principal, o clube azul-celeste tenta reencontrar aquele bom futebol que o fez bicampeão brasileiro. No mesmo horário, Fluminense, sem Ronaldinho Gaúcho - este participou apenas da Florida Cup pela equipe carioca -, enfrenta o Atlético-PR, no Maracanã. Ambas as partidas são válidas pelo Grupo A. Mais tarde, às 21h45, pelo Grupo B, o Internacional, que manteve praticamente todo o elenco do ano passado, pega o Coritiba no Beira-Rio.

Na quinta-feira, também às 21h45, o Avaí enfrenta o Grêmio na Ressacada. O clube gaúcho não esconde que o objetivo nesse primeiro semestre é a Copa Libertadores, mas isso não faz com que descarte as demais competições, sendo assim forte candidato. Já o América-MG, motivado pelo acesso à elite do futebol nacional, tem pela frente o Figueirense na quinta-feira, às 19h30, no Independência, em Belo Horizonte.

Confira os jogos da 1.ª rodada da Copa Sul-Minas-Rio:

Quarta-feira

19h30

Criciúma x Cruzeiro

Fluminense x Atlético-PR

21h45

Internacional x Coritiba

Atlético-MG x Flamengo

Quinta-feira

19h30

América-MG x Figueirense

21h45

Avaí x Grêmio