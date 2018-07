Copa Sul-Minas-Rio pode ter 1º classificado às semifinais

Para garantir uma vaga na próxima fase, o América-MG precisa de uma vitória simples fora de casa, já que divide a primeira posição do grupo com os cariocas, ambos com três pontos. Como o Flamengo enfrenta o Figueirense, que também tem três pontos, na última rodada, também não estará fora da briga por uma vaga independentemente do resultado. No dia 2 de março, o América enfrentará o eliminado Atlético-MG.

Depois da derrota no clássico com o Vasco, Muricy Ramalho decidiu poupar Willian Arão e Emerson para o segundo jogo do Flamengo na Copa Sul-Minas-Rio. A dupla nem viajou para Cariacica. Com estas duas ausências, o treinador deve dar uma chance a Cuéllar como segundo homem de meio-campo, substituindo a função de Arão. No ataque, para a vaga de Emerson, Gabriel e Everton disputam um espaço entre os titulares.

Marcelo Cirino também ficou fora da atividade desta terça-feira, fechada por Muricy, mas deve ser titular nesta quarta. Desta forma, o Flamengo deve entrar em campo com Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo; Cuéllar, Mancuello, Gabriel (Everton); Guerrero e Marcelo Cirino.

Já o Fluminense corre em busca da primeira vitória, já que aparece na lanterna do Grupo A, sem nenhum ponto. Os cariocas enfrentam o Cruzeiro, que tem apenas um ponto, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, às 19h30. No mesmo horário, o Internacional recebe o Avaí no Beira-Rio. Ambos têm um ponto no Grupo B e sonham em ultrapassar o líder Grêmio, que tem quatro.

No Fluminense, o técnico Eduardo Baptista vai escalar uma formação mais cautelosa. Sem o atacante Fred, suspenso, o treinador indicou no treinamento desta terça-feira que o volante Douglas será a novidade na escalação para o duelo com o Cruzeiro.

Na atividade nas Laranjeiras, Eduardo Baptista escalou os meias Cícero e Diego Souza mais adiantados, formando a dupla de ataque. E o restante da formação foi a mesma que derrotou o Tigres do Brasil por 4 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Carioca.

Assim, o Fluminense deverá entrar em campo para encarar o Cruzeiro com a seguinte formação: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique e Giovanni; Pierre, Douglas, Gustavo Scarpa e Marcos Junior; Diego Souza e Cícero.

No Cruzeiro, o meia De Arrascaeta será a grande novidade da equipe. O jogador trabalhou como titular no treino desta terça e ganhou a posição de Marcos Vinícius. Contratado no ano passado como grande aposta cruzeirense, De Arrascaeta segue vivendo altos e baixos com a camisa celeste. No último domingo, começou no banco, mas entrou bem justamente na vaga do apagado Marcos Vinícius e fez a jogada que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Tupi.

A outra mudança acontecerá por questões físicas. Lesionado, Mayke dará lugar a Fabiano na lateral direita. Quem também continua fora por causa de lesão é o atacante Willian. Com isso, Rafael Silva será novamente titular.

Confira os jogos da segunda rodada nesta quarta-feira:

19h30

Cruzeiro x Fluminense

Internacional x Avaí

21h45

Flamengo x América-MG