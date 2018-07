Copete afirma que Santos não vai priorizar competições

O atacante Jonathan Copete, do Santos, revelou nesta segunda-feira que o clube não deve priorizar competições neste momento da temporada. Para o colombiano, é importante a equipe não poupar jogadores por enquanto e manter a força máxima tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, torneio pelo qual terá compromisso com o Vasco na quarta-feira.

"Temos que seguir disputando os dois campeonatos até o fim. Estamos contando com a possibilidade de disputar o título do Brasileiro. Vamos seguir trabalhando para brigar", afirmou o jogador em entrevista coletiva no CT Rei Pelé. O Santos está em quarto lugar no Brasileiro, seis pontos atrás do líder, Palmeiras, com a vantagem de ter nas próximas rodadas um confronto direto na Vila Belmiro.

Na Copa do Brasil a equipe alvinegra está nas oitavas de final. No jogo ida, bateu o Vasco em casa por 3 a 1 e defende a vantagem na quarta. O jogo será em São Januário. "Estamos concentrados para esse jogo da Copa do Brasil. É um torneio em que todas as partidas são finais", disse o colombiano, que foi autor de um gols da vitória do time por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, no domingo.

No ano passado o Santos viveu situação semelhante. O clube vivia bons momentos tanto na Copa do Brasil, como na disputa por vaga na Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o time acabou por priorizar o mata-mata nacional e foi vice, ao perder a final para o Palmeiras, nos pênaltis. Já no Brasileiro, ficou fora do G4.