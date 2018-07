Copete assina contrato com o Santos e ressalta histórico do clube

O atacante colombiano Jonathan Copete assinou contrato com o Santos nesta quinta-feira, até 19 de junho de 2020. O jogador se destacou pelo Atlético Nacional, da Colômbia, principalmente na campanha que levou o time a chegar à semifinal da Copa Libertadores, quando será adversário do São Paulo. O reforço contou que escolheu o clube pela história vitoriosa.

Curiosamente, mesmo fora do encontro com o São Paulo pela competição sul-americana, o colombiano pode enfrentar o time do Morumbi logo na estreia, domingo, no clássico no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. "O Santos é um time muito importante, que me abriu as portas do Brasil, onde sempre foi um sonho poder jogar. É uma equipe extraordinária, onde atuaram muitos jogadores com muita história", disse ao site oficial.

Copete tem 1,87m e mostrou ter como pontos fortes as jogadas velozes e o cabeceio. "Tenho um bom jogo aéreo, tanto para a defesa, como para o ataque. Sou lutador e virei para cá para aprender e evoluir muito do que já sou hoje", comentou o reforço, que tem 28 anos.

Antes do Santos, Copete foi campeão colombiano pelo Atlético Nacional, no ano passado, e teve passagens por times venezuelanos como Trujillanos, Trujillo e Zamora, mais o Vélez Sarsfield, da Argentina, e o Santa Fé, da Colômbia.