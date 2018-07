Copete chega ao Santos para fazer exames e assinar contrato

Depois de ser liberado pelo Atlético Nacional, o atacante Jonathan Copete chegou na manhã desta quarta-feira ao Brasil para passar por exames médicos e assinar contrato válido por três anos com o Santos. O jogador do time colombiano pediu para deixar o clube antes mesmo do jogo com o São Paulo, pela semifinal da Libertadores, nos dias 6 e 13 de julho.

Copete só poderá atuar a partir do dia 20 de junho, quando abre a janela de transferências internacional. Ele foi contratado pelo Santos por US$ 1,5 milhão (R$ 5 milhões) e contou que decidiu pedir dispensa do clube colombiano para evitar perder a chance de atuar no futebol brasileiro.

A tendência é que Copete acerte os últimos detalhes e assine contrato até quinta-feira, mas ainda terá que retornar para a Colômbia, para obter o visto trabalhista e só depois poderá começar a participar dos treinos com o elenco santista. No Brasil, ele deve acompanhar pela TV a partida contra o Figueirense, nesta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.