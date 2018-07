Copete comemora atuação e exalta 'grupo fechado' do Santos

O atacante colombiano Jonathan Copete foi decisivo nesta quarta-feira ao marcar os gols do Santos no triunfo sobre o Vitória, em Salvador, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Feliz com a atuação, ele elogiou o desempenho coletivo do time.

"Marcar gol é sempre importante e o time foi muito bem hoje (quarta). A gente fez uma partida excelente e esses três pontos foram importantes para a sequência do campeonato", destacou o atacante, que encerrou jejum de quase dois meses sem balançar as redes - não marcava desde 26 de abril, contra o Paysandu, pela Copa do Brasil.

Copete comentou também sobre a sequência de cinco jogos sem derrota do Santos - quatro vitórias e um empate - após a demissão de Dorival Júnior. "Temos um grupo fechado, que vem trabalhando pouco a pouco em busca da melhora no Brasileirão", afirmou.

Já o zagueiro David Braz viu o bom momento como algo natural, fruto da oscilação das equipes na competição. "O grupo ia dar a volta por cima (com o Dorival). Todos vão passar por uma fase boa e ruim", avaliou. "Tem sequência de jogos, lesões, negociações. A oscilação é natural."

Sobre a possível saída de Lucas Lima para o futebol europeu, David Braz disse apenas que espera contar com o meia até o final do ano. "Não conversei (com ele sobre as negociações). E torçamos para que ele continue, porque é um jogador importante." Lucas Lima é cotado para reforçar o Barcelona, mas tem contrato até o fim do ano com o Santos.

Autor das duas assistências nesta quarta-feira, o atacante Bruno Henrique avisou que essa é a sua principal característica. "Tenho mais facilidade em dar passe, como vocês viram aqui, do que em fazer gols. Sempre foi assim nos times que joguei", declarou.