Copete diz que pode jogar na lateral, mas evita revelar decisão de Jair no Santos

O atacante Jonathan Copete será titular no Santos na partida contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, mas o seu posicionamento em campo é um mistério. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o jogador colombiano evitou dar qualquer dica se o técnico Jair Ventura vai mantê-lo no setor ofensivo ou improvisá-lo na lateral esquerda, mas indicou que não terá problemas se for escalado fora da sua posição.

"É uma posição que eu posso fazer dentro do jogo. Ele acha que eu ajudo o time, e toda vez que puder ajudar nessa posição, vou fazer o melhor para mim e o time. Isso é bom para a minha carreira", afirmou Copete, que três vezes nessa temporada foi usado como lateral-esquerdo no segundo tempo dos compromissos do Santos.

A possibilidade de a improvisação se repetir no clássico com o São Paulo acontece porque Jair está insatisfeito com o rendimento de Caju, que iniciou os últimos cinco duelos da equipe, e também do reserva Romário, que perdeu espaço após ser titular nos dois primeiros jogos da temporada.

Copete defendeu o mistério realizado por Jair e apontou que a situação pode atrapalhar os adversários. "Ajuda, porque não tem referência sobre quem está em campo. Espero que o que fazemos aqui, se reflita em campo", comentou.

Além do mistério na escalação, o Santos também mostrou, no triunfo por 2 a 0 sobre o São Caetano, uma outra alternativa para surpreender os adversários, com a troca de posições ente os jogadores de ataque, especialmente Copete e Eduardo Sasha. O colombiano exaltou a movimentação como arma da equipe.

"O ataque tem boa movimentação. Dificulta para os adversários, eles não sabem a quem pegar, a movimentação que nós temos fica mais difícil para eles. Jogar é bom, seja na lateral ou na ponta esquerda ou direita, mas para mim o melhor é na ponta esquerda", disse.

O posicionamento de Copete não é a única dúvida do Santos para o clássico com o São Paulo. Gustavo Henrique e Luiz Felipe disputam a vaga do suspenso David Braz na zaga, enquanto a possível improvisação de Copete na lateral abriria espaço para Arthur Gomes ser escalado no ataque. Além disso, Renato está recuperado de dores musculares e retornará ao time.

Assim, o Santos poderá entrar em campo para o clássico pela oitava rodada do Campeonato Paulista com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique (Luiz Felipe) e Caju (Copete); Alison, Renato e Vecchio; Eduardo Sasha, Copete (Arthur Gomes) e Gabriel.