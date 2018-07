Copete é liberado pelo Atlético Nacional para reforçar o Santos

Um dos destaques do Atlético Nacional, o atacante Jonathan Copete está muito próximo de um acerto com o Santos. O jogador de 28 anos chegaria após a participação da equipe na Libertadores, mas ele bateu o pé e pediu a antecipação da liberação para fechar um vínculo com o time brasileiro válido por três temporadas. Boa notícia para o São Paulo.

Isso porque o Atlético Nacional será adversário da equipe são-paulina nas semifinais da Libertadores e Copete é um dos principais jogadores da equipe colombiana. Pelo acerto, o Santos vai pagar US$ 1,5 milhão (R$ 5 milhões) pelo atleta, que foi revelado pelo Trujillanos, da Venezuela.

Copete já tinha, inclusive, um pré-contrato com o Santos, mas o combinado anteriormente é que ele chegaria apenas após a Libertadores. Entretanto, caso o Atlético vá para a final, ele pode não conseguir ser inscrito dentro do prazo para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Um fato curioso é que o Santos inicialmente tinha interesse na contratação de seu companheiro de ataque, Marlos Moreno. Entretanto, o Atlético Nacional pediu US$ 7 milhões (R$ 24 milhões), valor considerado muito elevado pela diretoria alvinegra.