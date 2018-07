Copete é o favorito para assumir vaga de Gabigol no Santos

A venda de Gabigol para o Inter de Milão abrirá espaço para Jonathan Copete. Aos 28 anos, o jogador colombiano também joga pelos lados do campo em uma posição muito semelhante ao agora ex-jogador do time da Vila Belmiro. Copete deve ser o novo titular do time de Dorival Júnior, formando o ataque do Santos ao lado de Ricardo Oliveira.

Copete foi contratado no meio do ano, durante a disputa da Copa América. Ele estava no Atlético Nacional, da Colômbia, time que viria a conquistar a Libertadores deste ano. O atacante já disputou nove partidas pelo Santos, fez três gols e deu quatro assistências. Agora, ele terá sua grande chance para provar para Dorival que merece um lugar no time.

Quando o Santos decidiu contratar Copete, a diretoria já contava com a possível venda de Gabigol após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Por isso a diretoria não deve contratar um substituto para Gabigol, que custou ao clube italiano R$ 98 milhões - o Santos ficará com aproximadamente R$ 50 milhões.

Gabriel se despediu Santos neste domingo na derrota para o Figueirense por 1 a 0 na Vila Belmiro e disse que gostaria de voltar a defender o time que o revelou para o futebol. No clube desde os 8 anos, Gabigol deixou o gramado da Vila Belmiro com uma placa recebida das mãos do presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, e ficou emocionado.