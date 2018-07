Copete pede apoio dos santistas e garante foco na busca pelo vice

A derrota de domingo para o Flamengo significou a perda da segunda colocação do Campeonato Brasileiro para o Santos. Com 68 pontos, em terceiro, o time alvinegro já tem garantida a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas o atacante Copete quer o vice-campeonato. Para isso, pediu apoio em peso da torcida na última rodada, contra o América-MG, domingo que vem, na Vila Belmiro.

"Precisamos do apoio dos torcedores no jogo da última rodada. Pode decidir a segunda colocação na tabela de classificação. Já alcançamos um dos objetivos, que era a vaga direta para a Libertadores, mas vamos seguir trabalhando e buscar fazer um grande jogo no domingo", declarou.

O duelo com o América-MG também marcará o fim da primeira temporada de Copete com a camisa do Santos. Contratado em maio, o atacante se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro, virou titular com a saída de Gabriel e terminou o ano como um dos destaques da equipe.

"Minha avaliação (do Brasileirão) é positiva. Tanto para o meu desempenho, quanto para o dos meus companheiros. Fizemos um bom trabalho dentro do campeonato. Sabemos que temos que melhorar ainda mais para a próxima temporada, porque teremos objetivos ainda maiores", projetou.