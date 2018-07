Copete quer gol e vice-campeonato no último jogo do Santos no ano

O Santos está garantido na fase de grupos da Libertadores e chega para a última rodada do Campeonato Brasileiro sem grandes objetivos. O atacante Copete, porém, definiu suas metas para o duelo diante do Avaí no domingo, na Vila Belmiro: marcar um gol e garantir o vice-campeonato ao time.

"Espero me despedir deste ano com um gol, mas, antes disso, quero a vitória para ficarmos com a vice-liderança. Espero que isso aconteça. Estou feliz por ter voltado a marcar, mesmo não tendo a característica de marcar muitos gols, mas faço sempre o melhor para o time. Ficarei feliz se converter mais uma vez", declarou.

Foi dele o gol da vitória do Santos na última partida na Vila Belmiro, contra o Grêmio, no dia 19. Aquele resultado e o triunfo por 2 a 1 sobre o Flamengo na rodada passada, domingo, garantiram o time alvinegro na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o que deixou a sensação de dever cumprido no colombiano.

"Estou muito feliz, o time cumpriu o objetivo de chegar à Libertadores de 2018. Agora, temos que encerrar o Brasileiro com uma boa atuação diante da nossa torcida na Vila Belmiro. Espero que possamos fazer uma grande partida", comentou Copete.

Como vinha fazendo nos últimos dias, o técnico Elano fechou o treino desta quinta-feira à imprensa. Ele deverá definir a escalação para encarar o Avaí nos próximos dois dias. Como o Santos não tem grandes objetivos em jogo na última rodada, o treinador pode optar por um time alternativo.