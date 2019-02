Copete usa polivalência para se firmar no Santos: 'Ajudo de qualquer jeito'

Reserva no início da temporada, Copete conquistou a titularidade no Santos com Jorge Sampaoli especialmente por sua versatilidade. Atacante, o colombiano já foi utilizado algumas vezes pelo treinador improvisado na lateral esquerda, uma posição carente no elenco. E ele destacou que o mais importante é ajudar o treinador e o time na busca pelas vitórias.

"Ele me conhece, sabe que posso fazer várias funções, na defesa e ataque. O professor sabe das qualidades e tenta melhorar o time. Estou preparado e sabendo que Santos tem que ficar na frente. É muito importante ajudar o time de qualquer jeito", afirmou, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Além de alterar o posicionamento de Copete dentro de campo, Sampaoli também costuma variar o esquema tático santista, com a utilização de três zagueiros ou de dois defensores ao lado de dois laterais. O colombiano assegurou que não se sente inseguro quando o treinador o utiliza com mais obrigações defensivas.

"Tem características diferentes com três para quatro (defensores). O que sabemos é que precisamos ter cuidado com times velozes. Já joguei nessa função, fiz grandes partidas. Estamos acostumados a cada posicionamento. A cada dia, evoluímos para que aconteçam menos erros", disse.

A polivalência de Copete pode voltar a ser acionada por Sampaoli na segunda-feira, quando o time vai encarar o Guarani, no Pacaembu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O colombiano também espera contribuir com gols. No time desde 2016, já marcou 26 vezes, o que o torna o artilheiro estrangeiro da história do Santos, o que até o surpreende. "Não esperava ser o maior artilheiro estrangeiro, fico feliz e isso me anima a trabalhar e ajudar o Santos", disse.