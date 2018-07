Copinha já tem 16 confrontos da segunda fase definidos

Ainda resta um dia de disputa na exaustiva primeira fase da 47.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas, com grande parte das equipes já classificadas, começam a se desenhar os confrontos de mata-mata da segunda fase. Mais 24 jogos acontecem nesta quinta-feira pelo complemento da terceira rodada. Até agora, 40 times já garantiram classificação e 16 confrontos de mata-mata estão definidos.

Favoritos como Corinthians, Santos, Cruzeiro e Fluminense atuaram nesta quarta-feira e conheceram seus próximos adversários. Outros, como São Paulo e Flamengo, entram em campo nesta quinta, mas já têm vagas garantidas por terem vencido as suas duas primeiras partidas.

Os duelos de mata-mata começam já nesta sexta-feira, com locais e horários a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta quinta. A partir desta segunda fase, em caso de empate no tempo normal dos jogos a definição do classificado acontecerá por meio das cobranças de pênaltis.

CLASSIFICADOS

Além dos times que entraram em campo na abertura da terceira rodada, outros oito jogam apenas nesta quinta-feira, mas já garantiram vagas na segunda fase. São Paulo, Grêmio Osasco, Goiás, Bahia, Taubaté, Goiânia, Flamengo e América-MG disputam suas partidas apenas para decidir se a classificação vem com a primeira ou com a segunda colocação de seus respectivos grupos.

CORINTHIANS CONTINUA 100%

Mesmo poupando a maioria dos titulares, o Corinthians fechou a primeira fase da Copa São Paulo com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira à noite, o time paulista voltou a vencer ao bater a Internacional de Limeira por 3 a 0, na casa do rival. Claudinho, duas vezes, e Rodrigo marcaram os gols do jogo que levou o Corinthians aos nove pontos no Grupo 11, disputado no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

Classificado, o time do Parque São Jorge vai defender o título na condição de atual campeão e maior vencedor da competição, com nove taças. O primeiro adversário no mata-mata, que começa na próxima sexta-feira, será o Paysandu, segundo colocado do Grupo 12. Este jogo será disputado em Limeira, com horário a ser confirmado.

Ao lado do Corinthians, o Botafogo-PB também garantiu classificação no Grupo 11 e vai enfrentar o Guarani na segunda fase. Nesta quinta-feira os outros 12 grupos terão a última rodada disputada e os outros 12 confrontos serão conhecidos.

GAÚCHOS CLASSIFICADOS

Além do Corinthians, mais dois gigantes do futebol brasileiro garantiram classificação neste final de noite de quarta-feira: os gaúchos Grêmio e Internacional. No Grupo 16, o Grêmio bateu os anfitriões do Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, por 2 a 1, e ficou com a liderança da chave, se classificando para enfrentar o Desportivo Brasil.

Segundo colocado, o Ituano pega a Ponte Preta. Já o Internacional não teve a mesma tranquilidade porque perdeu para o São Carlos, time da casa, por 1 a 0, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. Mesmo assim, o clube de Porto Alegre se classificou na segunda posição do Grupo 9 e vai enfrentar o Criciúma na próxima fase.

O líder da chave foi o próprio São Carlos, que joga contra o Rio Claro na sequência da competição.

Confira os 16 confrontos já definidos da próxima fase:

Juventude x Atlético-PR

Sport x Tanabi

Vila Nova-GO x Linense

Botafogo x Mirassol

Cruzeiro x Noroeste

Coritiba x Marília

Santos x Ceará

Joinville x Confiança-SE

São Carlos x Rio Claro

Criciúma x Internacional

Corinthians x Paysandu

Guarani x Botafogo-PB

Água Santa-SP x Avaí

Primavera-SP x Fluminense

Ponte Preta x Ituano

Grêmio x Desportivo Brasil-SP