Copa São Paulo: jogos do dia e onde assistir ao vivo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem nesta terça-feira o início da terceira e última rodada da fase de grupos da competição. As partidas da Copinha acontecerão nesta terça, quarta e quinta-feira e as partidas terão transmissão da Sportv, ESPN, ESPN e FPF TV (canal da Federação Paulista exibido no site da entidade).

Veja os dez jogos que serão realizados nesta terça-feira, com horários de Brasília e onde será transmitido ao vivo:

13h45: Porto (PE) x Red Bull Brasil

14h45: Babaçu (MA) x Linense

16h: Paulista x Vila Nova (GO)

17h: Marília x Cruzeiro - Sportv

17h: Horizonte(CE) x Cuiabá (MT)

17h45: Atlântico EC (BA) x Criciúma - FPF TV

19h15: Francana x Botafogo - Sportv

19h15: Ricanato (TO) x Sinop (MT)

20h: São Carlos x América (MG) - FPF TV

21h30: Ituano x Corinthians - SporTV e ESPN Brasil