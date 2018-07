Coquelin desfalca Arsenal por até um mês e Welbeck pode voltar no sábado

A quinta-feira foi de más e boas notícias para o torcedor do Arsenal. Nesta quinta-feira, o técnico Arsène Wenger confirmou que o volante Francis Coquelin deverá desfalcar o time por até um mês por causa de uma lesão na coxa, enquanto o atacante Danny Welbeck está muito próximo de realizar o seu retorno.

Contundido, o francês Coquelin precisou ser substituído aos 28 minutos do primeiro tempo do empate por 3 a 3 com o Bournemouth, na última terça-feira, pelo Campeonato Inglês. "Ele está fora por três ou quatro semanas", afirmou o treinador do Arsenal.

Wenger afirmou que Welbeck, que ainda não jogou nesta temporada por causa de uma lesão no joelho esquerdo, pode retornar ao time no próximo sábado, no duelo com o Preston, fora de casa, pela Copa da Inglaterra.

"Fisicamente, ele está em um nível bastante bom, mas é claro que a maneira ideal é fazer dois ou três jogos com o sub-23. Mas a situação não é sempre ideal. Às vezes você tem que se apressar", afirmou Wenger, adiantando que se relacionar Welbeck, ele ficará no banco de reservas.

Além disso, o treinador do Arsenal revelou que Welbeck está ansioso para voltar aos gramados. "Ele quer jogar. Mas Danny também está consciente. Ele voltou depois de uma longa lesão e teve um revés, então sofreu muito. No momento, acho que ele ouve bem o que as pessoas aconselham a se fazer, mesmo que ele seja naturalmente impaciente", concluiu Wenger.