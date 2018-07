Córdoba diz que Internazionale deseja título mundial

"Há tantos sul-americanos no nosso time que a vontade de vencer está presente", disse o zagueiro colombiano Ivan Córdoba, que conta com colegas brasileiros (casos de Julio Cesar, Maicon, Lúcio, Phillipe Coutinho e Tiago Motta) e argentinos (Zanetti, Cambiasso e Diego Milito).

Há muito tempo, os clubes da América do Sul parecem dar mais importância ao Mundial do que os europeus. Só que Córdoba foi contra a corrente e comparou o torneio a uma Copa do Mundo. "Para mim, isto é um sonho. Quando entrei no estádio lembrei como foi na França em 1998".

A delegação italiana desembarcou em Abu Dabi na noite de sexta-feira e já treinou neste sábado. O time tenta esquecer o péssimo momento em que passa, já que está em posição intermediária no Campeonato Italiano e se classificou às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa apenas na segunda colocação do Grupo A - atrás do Tottenham, da Inglaterra.