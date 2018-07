Cordoba vence, mas segue na zona de degola na Espanha

A 17.ª rodada do Campeonato Espanhol chegou ao fim nesta segunda-feira com uma partida envolvendo duas das piores equipes do torneio. Jogando em casa, o Córdoba levou a melhor e venceu o Granada por 2 a 0, chegando à segunda vitória no torneio. O resultado fez os dois times trocarem de posição.

Agora o Córdoba é o 18.º colocado, com 14 pontos, enquanto o Granada tem 13, na 19.ª colocação, sem vencer desde meados de setembro. Ambos só estão melhores que o lanterna Elche, que soma 11.

Estádio Nuevo Arcángel, o Córdoba saiu na frente aos 16 minutos. Ekeng cruzou rasteiro e Ghilas chegou batendo de primeira para abrir o placar. No último minuto da primeira etapa, Andone apareceu no meio da área para empurrar para o gol vazio.