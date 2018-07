Coreia derrota Catar com gol nos acréscimos e fica perto do Mundial

O atacante, de 20 anos, estava no lugar certo na hora certa para marcar um gol fácil após rebote de um chute de Lee Dong-gook que acertou o travessão e ficou fora do alcance do goleiro Qasem Burhan.

Os três pontos levaram a Coreia do Sul a 10 pontos em cinco jogos no Grupo A, um ponto atrás do líder Uzbequistão, que derrotou o lanterna Líbano por 1 x 0 em Tashkent.

Como apenas os dois primeiros colocados de cada um dos dois grupos da Ásia garantem vaga direta na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a derrota praticamente encerra as esperanças do Catar de disputar um Mundial pela primeira vez, já que eles pararam nos sete pontos em seis jogos, empatados com o Irã mas com uma partida a mais.

Os dois terceiros colocados também podem conseguir vaga na Copa, se passarem por duas rodadas de repescagem, primeiro contra um time do próprio continente e depois diante de um adversário da América do Sul.

(Reportagem de Narae Kim, em Seul)