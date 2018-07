Coreia do Norte e África do Sul empatam por 0 a 0

Adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de 2010, a Coreia do Norte ficou apenas no empate por 0 a 0 em amistoso realizado nesta quinta-feira contra a África do Sul, comandada pelo técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira.

O confronto foi disputado em Wiesbaden, na Alemanha, onde a seleção anfitriã do Mundial está realizando um período de treinos. A Coreia do Norte, por sua vez, faz uma preparação na Espanha. E antes do amistoso desta quinta, a seleção asiática já havia perdido em março para Venezuela e México.

A África do Sul disputou a partida sem alguns de seus principais jogadores, como Steven Pienaar (Everton) e Aaron Mokoena (Portsmouth), que estão treinando normalmente com suas equipes. Na próxima semana, também na Alemanha, a seleção comandada por Parreira fará um amistoso contra a China.

Brasil e Coreia do Norte estão no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Portugal e Costa do Marfim. A África do Sul, por sua vez, encara México, Uruguai e França pelo Grupo A.